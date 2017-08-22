أوراسكوم تنشئ أكبر مجمع سكني للطلاب في أمريكا

رجب عزالدين: أعلنت شركة اوراسكوم كونستراكشون ليميتد عن انتهاء شركتها التابعة "وايتز الأمريكية" من بناء مجمع طلاب سكنى بولاية تكساس.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "انتهت شركة وايتز المملوكة لنا بنسبة 100% من بناء أكبر مجمع سكنى للطلاب فى الولايات المتحدة الامريكية بولاية تكساس".وبدأ

رجب عزالدين:



أعلنت شركة اوراسكوم كونستراكشون ليميتد عن انتهاء شركتها التابعة “وايتز الأمريكية” من بناء مجمع طلاب سكنى بولاية تكساس.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “انتهت شركة وايتز المملوكة لنا بنسبة 100% من بناء أكبر مجمع سكنى للطلاب فى الولايات المتحدة الامريكية بولاية تكساس”.

وبدأت أعمال الإنشاءات بالمشروع فى الأول من أغسطس عام 2015 وتم تسليم مجمع بارك ويست فى نهاية شهر يوليو 2017 أى قبل الموعد المحدد بأسبوع.

ويقع المجمع بارك ويست فى مدينة college station بولاية تكساس داخل جامعة تكساس ومقام على مساحة 50 فدان بعدد وحدات سكنية 3406 وحدة.

وتم المشروع من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بين كل من جامعة تكساس والمطور servitas وشركة وايتز الأمريكية، وتم تسليم المشروع إلى المطور لإدارته وتشغيله بموجب اتفاق لمدة 30 عاما مع جامعة تكساس.

وقال شين باور نائب رئيس شركة وايتز “معظم المشروعات من هذا الحجم يتم تنفيذها فى مدة أطول بكثير، ومن أجل الانتهاء من المشروع فى عامين قمنا باشراك خبرائنا الداخليين وشركائنا من الباطن فى مراحل مبكرة من أعمال التصميم والإنشاء”.