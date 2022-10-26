«أوراسكوم» تميل للموافقة على عرض «سوديك» للاستحواذ على تابعتها «العقارية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن «أوراسكوم للتنمية مصر» تميل للموافقة على عرض «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك» للاستحواذ على كامل أسهم تابعتها «العقارية»، موضحة أن قرارها النهائى سيُحدد عقب انتهاء عمليات الفحص النافى للجهالة وتقارير المستشارين.

وتقدمت، أمس، شركة «سوديك» المملوكة بأغلبية لشركة الدار الإماراتية و(ADQ) القابضة فى أبو ظبي، بعرض مبدئى للاستحواذ على كامل أسهم أوراسكوم العقارية، المالكة لمشروع O West والذى يتم تطويره على مساحة 4.2 مليون متر مربع بغرب القاهرة بسعر مبدئى 2.4 مليار جنيه.

مصادر: «سى آى كابيتال» و«ذو الفقار» مستشارا الطرف المشتري.. و«هيرميس» و«معتوق بسيونى» للبائع

وأضافت المصادر أن الصفقة المرتقبة بين «سوديك – أوراسكوم العقارية» ستخلق تكتلا عقاريا ضخما فى منطقة غرب القاهرة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمبيعات المستهدفة.

ووافق مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر على إجراء فحص نافى للجهالة بشكل حصرى لشركة سوديك، علما بأن الأولى تمتلك %70 من رأسمال «أوراسكوم العقارية»، بينما تؤول الـ%30 لرجل الأعمال سميح ساويرس.

وأكدت المصادر أن تشابه نموذج أعمال الشركتين سواء من حيث الأسعار أو فئة العملاء كان الدافع الأساسى لتقديم سوديك عرضها إلى جانب التقارب المكانى المميز لمشروعات الشركتين فى المنطقة.

ولفتت إلى أن «الدار الاماراتية» تستهدف فى المرحلة الأولى من خطة التوسع فى السوق المحلية الاستحواذ على مشروعات قائمة تمتلك فرصا تسويقية جيدة، وذلك قبل التوجه نحو تكوين محفظة أراضٍ غير مطورة.

وأوضحت المصادر أن «سى آى كابيتال» و»ذو الفقار» سيلعبان دور المستشار المالى والقانونى لـ»سوديك»، بينما سيتولى «معتوق بسيونى وحناوي» و»هيرميس» نفس المهام للطرف البائع «أوراسكوم».

ولفتت إلى أن الكيان الجديد سيسجل أكبر مبيعات عقارية فى منطقة غرب القاهرة، تتراوح بين 10 إلى 12 مليار جنيه.

قال على عادل، محلل القطاع العقارى فى بنك الاستثمار «بلتون»، إن التقييم الحالى للعرض منخفض بنسبة %30، إذ لا يُعبر عن القيمة الكاملة لشركة أوراسكوم العقارية بناء على الأراضى غير المستغلة.

وأوضح أن العرض يضع تقييم سعر متر الارض غير المستغلة فى أوراسكوم العقارية عند 860 جنيها، منخفضًا عن قيمته فى صفقات مثيلة بالسوق، مثل استحواذ «الدار» على «سوديك»، بجانب متوسط سعر المتر فى عرض «سوديك» للاستحواذ على «مدينة نصر» بنحو 1200 جنيه.

وأشار إلى أنه حال حساب قيمة «أوراسكوم العقارية» وفقًا للتقييمات السابقة، فإن الصفقة قد تصل الى 3.4 مليار جنيه، مؤكدًا أن تراجع التقييم غير مبرر، خاصة أن أن معدل تسليمات « O West « يسير بشكل جيد منذ إطلاق المشروع فى 2019، إذ بلغت مبيعاته التراكمية حوالى 13.5 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضح أن سعر بيع المتر المطور فى «O West» يتراوح بين 35 إلى 55 ألف جنيه، وهى مستويات مرتفعة مقابل متوسط أسعار بيع الوحدات فى «مدينة نصر للإسكان» والتى تصل إلى 20 ألف جنيه، مما يُبرر ارتفاع سعر العرض الحالي.

وذكر أن اختيار « O West « نظرا للتشابه الكبير فى قيمة الوحدات وتميز عملاء الشركتين، إلى جانب الانتشار الكبير من سوديك غرب القاهرة.

وقال «عادل» إن القيمة الحالية لـ»أوراسكوم العقارية» تمثل 1.25 جنيه من إجمالى السعر السوقى لسهم أوراسكوم للتنمية بالبورصة المصرية.

وأوضح أن السيولة الحالية فى «سوديك» والتى تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه تقريبًا تسمح لها بتمويل الصفقة بسهولة، إذ أنها من الشركات التى لا تواجه أزمة فى الملاءة المالية أو الكاش.

وذكر أن التقييم الحالى لسهم سوديك 22.7 جنيه مع توصية بالشراء، وأن الصفقة ستضيف الكثير له وترفع بصمة الشركة فى غرب القاهرة.

بدوره، قال محمود رياض، مدير إدارة البحوث فى شركة «سيجما المالية»، إن اختيار «أوراسكوم العقارية» بشكل خاص يعود إلى تشابه الكيانين بشكل كبير إلى جانب المساحة الجيدة من الأراضى غير المطورة لدى الأخيرة، وهو ما تبحث عنه «سوديك» بالفعل.

وذكر أن القيمة العادلة لسهم «أوراسكوم للتنمية» تبلغ 9.20 جنيه مع توصية بالشراء، ويستحوذ مشروع «O West» على نحو %16 من هذا التقييم، أى ما يعادل 1.5 جنيه.

ولفت إلى أن التقييم المعروض من «سوديك» يصعب الحكم عليه فى الوقت الحالي، حيث إنه مرهون بالفحص النافى للجهالة وإمكانية تعديل سعر الصفقة فى أى من مراحلها، إذ إن السعر الحالى استرشادي.

وذكر أن «سوديك» لديها الرغبة القوية فى الاستحواذ على أراضٍ فى مناطق مميزة لزيادة حجم الحصة السوقية، وهو ما كانت تحاول الحصول عليه من خلال الاستحواذ على «مدينة نصر»، وكان من أفضل البدائل «O West»، متوقعا أن الصفقة لن تكون الأخيرة لـ»سوديك» خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن السيولة التى يضخها التحالف المالك لـ»سوديك» ستسمح للأخيرة تطوير هذه المنطقة، كما أن الملاءة المالية لـ»سوديك» قوية، فى حين أن تعافى قطاع السياحة سيمثل داعما لـ»أوراسكوم للتنمية».