أوراسكوم تفاضل بين 4 عروض للاستحواذ على تمويل

أحمد على:تفاضل شركة «أوراسكوم للتنمية القابضة»، بين 4 عروض للاستحواذ على حصتها بشركة تمويل القابضة، البالغة %87، كما تعتزم إغلاق الصفقة بنهاية العام الحالى.قالت سارة الجواهرجى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم للتنمية»، إن شركتها تلقت 4 عروض للاستحواذ على «تمو

أحمد على:

تفاضل شركة «أوراسكوم للتنمية القابضة»، بين 4 عروض للاستحواذ على حصتها بشركة تمويل القابضة، البالغة %87، كما تعتزم إغلاق الصفقة بنهاية العام الحالى.

قالت سارة الجواهرجى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم للتنمية»، إن شركتها تلقت 4 عروض للاستحواذ على «تمويل القابضة»، أحدها من تحالف مصرى- أجنبى، والثلاثة الأخرى من مستثمرين محليين.

وتمتلك «تمويل القابضة» عددًا من شركات الخدمات المالية هى: «تمويل للتمويل العقارى»، و«تمويل للتأجير التمويلى»، و«تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات»، و«OIB» للوساطة التأمينية، وتبلغ حصة «أوراسكوم للتنمية» نحو %87، فيما يتوزع باقى هيكل الملكية بين عدد من المستثمرين المصريين والأجانب.

وأضافت الجواهرجى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «أوراسكوم» تفاضل حاليا بين التخارج الكلى، أو تخفيض حصتها وتحويلها لحصة غير حاكمة، لافتة إلى تسجيل «تمويل» القابضة نموا بإيرادات العام الماضى بنسبة %64، وتوقعت إتمام الصفقة بنهاية العام.

يذكر أن «أوراسكوم» عينت بنك الاستثمار المجموعة المالية- هيرمس، مستشارا ماليا لإتمام عملية تخارجها من «تمويل القابضة”، وكانت «أوراسكوم» تتوقع إتمام عملية البيع فى الربع الثالث من 2017، وذلك وفقًا للقوائم المالية الصادرة عن الشركة فى 31 مارس 2017.

وأوضحت مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم للتنمية»، أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل متكرر أدى إلى تأخير تنفيذ الصفقة، وأثر على توجهات المتقدمين للاستحواذ على «تمويل»، وذلك قبل الاستقرار على العروض الأربعة المتاحة حالياً، مشيرة إلى أن طبيعة عمل «تمويل القابضة» ترتبط بالإقراض والاقتراض، ومن ثم فإن سعر الفائدة هو المعيار الأساسى لعملها.

وأرجعت الرغبة فى التخارج من «تمويل القابضة»، إلى كون نشاطها لا يتناسب مع نشاط «أوراسكوم للفنادق والتنمية» الأساسى، وتريد الأخيرة إظهار قوائمها المالية بشكل يعبر عن نشاطها الرئيسى فقط.

وتظهر قيمة شركة «تمويل القابضة» وفقًا للقوائم المالية لشركة «أوراسكوم القابضة» فى 31 مارس 2017، تحت بند أصول متاحة للبيع بنحو 76.617 مليون فرنك سويسرى- ما يعادل 1.380 مليار جنيه تقريبًا.