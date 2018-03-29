أوراسكوم تعتزم رفع أسهم التداول الحر بالبورصة إلى 25%

خالد بدر الدينقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للتنمية، اليوم الخميس، إن الشركة تنوي زيادة نسبة أسهم التداول الحر في البورصة المصرية إلى 25%، هذا العام، من 15% حاليًّا، وتخطط لشراء قطعتي أرض بمساحة لا تقل عن مليوني متر مربع للواحدة.وأكد بشارة، خلال مؤتمر صحفي للشركة، أ

خالد بدر الدين





قال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للتنمية، اليوم الخميس، إن الشركة تنوي زيادة نسبة أسهم التداول الحر في البورصة المصرية إلى 25%، هذا العام، من 15% حاليًّا، وتخطط لشراء قطعتي أرض بمساحة لا تقل عن مليوني متر مربع للواحدة.

وأكد بشارة، خلال مؤتمر صحفي للشركة، أن زيادة النسبة ستأتي من خلال بيع أسهم مملوكة للشركة الأم “أوراسكوم القابضة للتنمية”، المساهم الرئيسي في الشركة التابعة للملياردير المصري سميح ساويرس.

وأوضح أن “أوراسكوم” قررت زيادة عدد غرف فنادق الشركة في الجونة، المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر في شرق مصر، ما بين 200 و250 غرفة خلال 24 شهرًا اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي، لكنه رفض الكشف عن قيمة الاستثمار الذي سيرفع عدد الغرف الفندقية من مستواها البالغ 2480 غرفة مع نهاية العام الماضى.

وأضاف أن شركته تسعى لشراء قطعتي أرض في القاهرة والساحل الشمالي لا تقل مساحتهما عن مليوني متر مربع؛ لكي تقيم مدينة متكاملة، مضيفًا أنها تُجري مفاوضات حاليًّا بشأن ثلاث قطع للاختيار من بينها، ويتوقع خلال العام الحصول على اثنتين منها.

وذكر أن الشركة ستقلص مديونيتها مليار جنيه، هذا العام، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه (198.5 مليون دولار)، وأن مشروعًا طرحته في الجونة باسم ”أبو تيج هيل“ بِيع بالكامل بقيمة 22 مليون دولار، وستدخل تلك الإيرادات في نتائج أعمال الربع الأول.

وأعلن بشارة أن متوسط نسب الإشغال بفنادق الشركة بالجونة دار بين 77 و80% العام الماضى، وأن الشركة ستركز في المستقبل على عنصر سعر الغرفة، بجانب نسب الإشغال، وأن “أوراسكوم للتنمية” تتوقع زيادة أسعار الغرف بالجونة أكثر من 20% هذا العام، كما يتوقع الانتهاء من بيع شركة تمويل التابعة لنا في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 300 مليون جنيه.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة أوراسكوم أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها حققت ربحًا صافيًا 392 مليون جنيه (22.23 مليون دولار) في 2017، مقارنة بخسارة 499.5 مليون جنيه في 2016.