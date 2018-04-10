أوراسكوم تعتزم تطوير 1000 فدان بالشراكة مع هيئة المجتمعات

بدور إبراهيم : أعلنت شركة اوراسكوم للتنمية مصر عزمها اطلاق اول مشاريعها السكنية فى القاهرة فى اطار دخولها اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير 1000 فدان بغرب القاهرة. واضافت الشركة ان ذلك جزء من اتفاقية التسوية بين اوراسكوم…



بدور إبراهيم :

أعلنت شركة اوراسكوم للتنمية مصر عزمها اطلاق اول مشاريعها السكنية فى القاهرة فى اطار دخولها اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير 1000 فدان بغرب القاهرة.

واضافت الشركة ان ذلك جزء من اتفاقية التسوية بين اوراسكوم للاسكان التعاونى وهيئة المجتمعات العمرانية وستقوم اوراسكوم للتنمية بانشاء شركة جديدة تحت اسم شركة اوراسكوم العقارية وتبلغ نسبة مساهمة شركة اوراسكوم للتنمية مصر فى الشركة 70 % من اجمالى راسمال الشركة والـ 30 % المتبقية للمهندس سميح ساوريرس.

وتنص الاتفاقية ايضا انه بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية الخاصة بتأسيس شركة اوراسكوم العقارية سيتم ابرام اتفاقية شراكة بين كلا من شركة اوراسكوم العقارية وهيئة المجتمعات لتطوير 1000 فدان بغرب القاهرة على اساس نظام المشاركة فى الايرادات.

وسيتم الانتهاء من ابرام كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة باتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات فى غضون شهر.