أوراسكوم تعتزم استغلال حصيلة بيع تمويل في تخفيض ديونها

بمليار جنيه أحمد علي تعتزم شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" استغلال جزء من حصيلة بيع شركتها التابعة "تمويل القابضة" في تنفيذ خطة تخفيض ديونها بقيمة تصل الى مليار جنيه خلال عام 2018 الجاري.كشفت سارة الجواهرجي، مديرة علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للتنمية -مصر، ان شركتها تعتزم استغل

بمليار جنيه



أحمد علي



تعتزم شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” استغلال جزء من حصيلة بيع شركتها التابعة “تمويل القابضة” في تنفيذ خطة تخفيض ديونها بقيمة تصل الى مليار جنيه خلال عام 2018 الجاري.

كشفت سارة الجواهرجي، مديرة علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للتنمية -مصر، ان شركتها تعتزم استغلال جزء من الحصيلة المتوقعة من التخارج من شركة “تمويل القابضة” في تخفيض ديونها عبر سداد ما يتراوح بين 800 مليون الي مليار جنيه.

وتوقعت في تصريحات خاصة لـ “المال” اتمام صفقة بيع شركة “تمويل القابضة” قبل نهاية الربع الأول من عام 2018 الجاري، مشيرة الى ان شركتها تفاضل بين 4 عروض شراء حتي اللحظة.

وكانت “المال” قد كشفت عن ان شركة “اوراسكوم للتنمية -مصر” قد تلقت 4 عروض للاستحواذ على “تمويل القابضة”، احداها تحالف “مصري أجنبي”، فيما جاءت الثلاثة الأخرى من مستثمرين محليين.

يُذكر أن “المال” قد انفردت في منتصف نوفمبر 2016 الماضي بخبر تخارج “أوراسكوم القابضة”من شركتها التابعة “تمويل القابضة”، وقامت فعليًّا بعرضها للبيع، وتمتلك “أوراسكوم للفنادق” نحو %87 من رأسمال “تمويل القابضة”، فيما تتوزع النسبة الأخرى بين عدد من المستثمرين المصريين والأجانب.

وأضافت مديرة علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للتنمية -مصر، ان شركتها ستعتمد أيضًا على ايرادات العمليات التشغيلية كأحد المصادر التي ستلجأ اليها في تنفيذ خطة تخفيض الديون بمليار جنيه.

يذكر أن “أوراسكوم” قد قامت بتعيين بنك الاستثمار المجموعة المالية – هيرمس مستشار مالي لإتمام عملية تخارجها من “تمويل القابضة”، وكانت “أوراسكوم” تتوقع اتمام عملية البيع في الربع الثالث المنتهي من عام 2017 الجاري وذلك وفقًا للقوائم المالية الصادرة عن الشركة في 31 مارس 2017.

وكانت الجواهرجي، قد أرجعت في تصريحات سابقة لـ “المال” رغبة “أوراسكوم” التخارج من “تمويل القابضة” الى كون نشاط الاخيرة لا يتناسب مع نشاط “أوراسكوم للفنادق والتنمية” الأساسي، ومن ثم فأنها تريد اظهار قوائمها المالية بشكل يعبر عن نشاطها الأساسي فقط.

وتمتلك شركة “تمويل القابضة” عددًا من شركات الخدمات المالية هى: “تمويل للتمويل العقارى”، و”تمويل للتأجير التمويلى”، و”تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات”، و”OIB” للوساطة التأمينية.