أوراسكوم تشترى حصة الشربتلى فى الصوت والضوء

❐ نجوى الشاذلى: التشغيل خلال شهرين.. ولا تدخل حكوميًا فى تسعير التذاكرأحمد عاشوراشترت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة OTMT، حصة شركة «سيتى ستارز» لإدارة المنشآت السياحية، إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال السعودى عبد الرحمن الشربتلى، فى مشروع تطوير وتنمية وإدا

❐ نجوى الشاذلى: التشغيل خلال شهرين.. ولا تدخل حكوميًا فى تسعير التذاكر

أحمد عاشور

اشترت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة OTMT، حصة شركة «سيتى ستارز» لإدارة المنشآت السياحية، إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال السعودى عبد الرحمن الشربتلى، فى مشروع تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول.

جاء ذلك وفقاً لتصريحات نجوى الشاذلى، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء- المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام- التى أسندت المشروع لتحالف «بريزم إنترتينمنت» الذى يتكون من شركتى «بريزم» و«سيتى ستارز» لإدارة المنشآت السياحية، منذ عامين لتطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، لمدة 20 عاما بتكلفة 50 مليون دولار.

وأعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام منذ يومين، أن مجلس إدارتها وافق مبدئياً على توصية لجنة الاستثمار بشأن الاستثمار فى مشروع تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات وأبو الهول، وتطوير المنطقة المخصصة للعرض وإدارة الانشطة والخدمات المرتبطة بها.

وتشمل توصية اللجنة، دخول «أوراسكوم» للاستثمار فى المشروع لمدة 20 عاماً مقابل استثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، وذلك بالشراكة مع «بريزم إنترناشيونال».

وتعتبر شركة «بريزم إنترناشيونال»، صاحبة الحق الحصرى فى تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بموجب المزايدة العامة، والتى تمت ترسيتها عليها، وبموجبها تم توقيع عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء مع شركة مصر للصوت والضوء، على أن يتم تأسيس شركة مساهمة مصرية مع بريزم إنترتينمنت (شركة شقيقة لبريزم إنترناشيونال) تمتلك أوراسكوم %70 من رأسمالها المصدر.

وشركة اوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا هى مملوكة بنسبة %51 لشركة otmti التابعة لرجل الاعمال نجيب ساويرس ولديها اذرع استثمارية بمجالات مختلفة من ضمهم شركة بلتون المالية القابضة، بالاضافة الى اوراسكوم تليكوم فينشرز، ويبلغ رأسمالها المصدر نحو 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه.

وفى سياق متصل، ذكرت نجوى الشاذلى أنه من المقرر تشغيل المشروع خلال شهرين، مؤكدة أن شركتها لن تتدخل فى تسعير تذاكر عروض الصوت والضوء، والذى أصبح سلطة شركة الإدارة الجديدة، بينما ستتولى وزارة الآثار الإشراف على عمليات الحفر بالمنطقة الأثرية، وكذلك مراجعة المكون الثقافى والتاريخي للعرض.

يذكر أنه سبق لشركة «بريزم» التى تتولى تنفيذ المشروع أن تعاقدت على عروض الصوت والضوء فى برج خليفة بدبى، الذى يحقق مبيعات يومية تتجاوز المليون دولار، وتتوقع وزارة قطاع الأعمال العام أن يحقق المشروع أرباحا بنحو 200 مليون دولار، بخلاف 130 مليونًا ضرائب ستسدد للدولة خلال فترة تشغيل المشروع المحددة بـ20 عاماً.