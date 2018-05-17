«أوراسكوم» تخطر البورصة المصرية بتطوير قطار فى أمريكا

رجب عزالدين





أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد فوزها بأعمال تصميم وبناء المرحلة الثانية لمشروع قطار في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركة Transportation Bombardier المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات اختارت شركة “وايتيز” التابعة لعقد أعمال التصميم والبناء للمرحلة الثانية لمشروع قطار PHX SKY TRAIN بمطار Phoenix Sky Harbor الدولى في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.





ويشمل نطاق عمل المرحلة الثانية تمديد 2.5 ميل لمركز تأجير السيارات بالمطار وإنشاء محطتين جديديتن للقطار وتوسيع مرفق الصيانة لاستيعاب أعمال صيانة القطارات، كما ستتم إضافة 24 سيارة إلى أسطول المرفق وتحديث أعمال المرحلة الأولى .





وقال البيان إن أعمال تصميم المرحلة الثانية بدأت فى أبريل ومن المقرر أن تنتهى فى فبراير 2019 مع بدء أعمال البناء التى من المتوقع أن تنتهى خلال 2022.

تأسست شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد فى يناير 2015، هي شركة عامة مدرجة في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية منذ مارس 2015.



وتعمل أوراسكوم كونستراكشون في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على البناء والهندسة، ولديها شركات تعمل في أنحاء جنوب ووسط آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، ويقع مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في يناير 2015.