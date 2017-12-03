أوراسكوم تتوقع استمرار الأداء الجيد في 2018

أحمد علي - جريدة المال توقع خالد بشارة، الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية، استمرار الأداء الإيجابي لشركته خلال عام 2018 المقبل. وأضاف بشارة، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، الذي تنظمه "المال.جي.تي. إم"، اليوم الأحد، أن شركته تتبع إستراتيجية مختلفة عن المطورين الع

أحمد علي – جريدة المال

توقع خالد بشارة، الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية، استمرار الأداء الإيجابي لشركته خلال عام 2018 المقبل.

وأضاف بشارة، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، الذي تنظمه “المال.جي.تي. إم”، اليوم الأحد، أن شركته تتبع إستراتيجية مختلفة عن المطورين العقاريين، وتقوم ببيع وحداتها للمستخدم النهائي وليس للمستثمرين.

وحذر بشارة، من خطورة بيع الوحدات السكنية للمستثمرين بكثرة خلال الفترة المقبلة، وذلك حتي لا يتعرض السوق العقاري لأزمة حال حدوث فقاعة أو أزمة اقتصادية عامة.