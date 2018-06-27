أوراسكوم تبدأ الإنتاج فى أكبر مصنع للميثانول بالولايات المتحدة

رجب عزالدينأعلنت شركة "أوراسكوم كونستراكشون"، عن بدء الإنتاج فى مصنع الميثانول -أكبر مصنع فى الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن المصنع المشار إليه يقع بولاية تكساس ويعد الأكبر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 1

رجب عزالدين

أعلنت شركة “أوراسكوم كونستراكشون”، عن بدء الإنتاج فى مصنع الميثانول -أكبر مصنع فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن المصنع المشار إليه يقع بولاية تكساس ويعد الأكبر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 1.8 مليون طن مترى سنوياً.

وفى إبريل الماضى، أعلنت أوراسكوم كونستراكشن ليميتد عن بدء الإنتاج والبيع من مصنع أيوا للأسمدة IFCo بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة، إن هذا المشروع يعد أول مصنع للأسمدة النيتروجينية يتم بناؤه فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 25 عامًا”.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2200 طن مترى يوميًا من الأمونيا، و2200 طن متري من اليوريا السائلة، و1200 طن مترى من اليوريا المحببة، و4300 طن مترى من يوريا نترات الأمونيا، و900 طن مترى من محلول معالجة عادم الديزل.