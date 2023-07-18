«أوراسكوم بيراميدز» تنهي 90% من أعمال مشروع تطوير خدمات الزائرين بالأهرامات

قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إنه تم الإنتهاء من 90% من أعمال مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات.

وأضاف جزارين، في تصريحات صحفية له، خلال الجولة التى عُقدت، اليوم، لاستعراض آخر التطورات التى وصلت إليها منطقة الزيارات بالأهرامات، أن أوراسكوم بيراميدز تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الصرح باعتباره مشروعًا قوميًّا يجب تنفيذه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والأهرامات كأعظم وأقدم آثر في العالم.

جدير بالذكر أن «المجلس الأعلى للآثار» وقَّع، في عام 2018، عقدًا مع أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس، دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وتختص شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بالتسويق والترويج، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، مع قيامها بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة.