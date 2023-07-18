«أوراسكوم بيراميدز» تكشف عن أحدث مستجدات مشروع تطوير هضبة الأهرامات (صور)

قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال مبنى الزوار لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والآثري لمنطقة الأهرامات.

وأضاف جزارين في تصريحات صحفية له خلال الجولة التى عقدت اليوم لاستعراض آخر التطورات التى وصلت إليها منطقة الزيارات بالأهرامات، أن هذا المبنى يدعو إلى الفخر كونه سيصبح واحدا من أفضل مراكز استقبال السائحين بالمناطق الأثرية على مستوى العالم.

وتابع جزارين أن الهدف من المبنى هو تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أنه يضم قصصا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحا وافيا للمنطقة، بالإضافة إلى دور سينما لعرض فيلما وثائقيا للسائحين عن قصة بناء الأهرامات بصوت عالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس والممثل العالمي كيفن كوستنر.

وأشار إلى أنه تم بناء مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية وتقديم عرض لرحلة زيارة الأهرامات وفقا لأحدث النظم والتطورات العالمية.

ونوه جزارين بأن هناك ممرات وأماكن مجهزة ومخصصة لذوي الهمم، فضلاً عن ساحة انتظار للسيارات تستوعب نحو 1100 عربة و 200 أتوبيس قابل للزيادة.

وحول اهتمام الدولة بالتحول الأخضر، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية، أكد جزارين أنه تم تحديد مسار لرحلة السائح بمنطقة الأهرامات عبر 7 محطات تهدف إلى تقديم الأهرامات بصورة مختلفة.

ولفت إلى أن التنقل بين المحطات السبع سيكون من خلال أتوبيسات كهربائية للحفاظ على المنطقة الأثرية، مضيفا أنه تم إنشاء منطقة خدمات مجهزة بأماكن لتقديم المشروبات الخفيفة في كل محطة، ودورات مياه وبازارات لشراء الهدايا، بالإضافة إلى مركز طبي لتقديم الاسعافات الطبية السريعة للسائحين إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح جزارين أن المشروع ساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب المصريين، فبخلاف العمالة المباشرة في الشركة، يوجد عمالة عديدة غير مباشرة من الصناعات المختلفة، موضحا أن السياحة هي قاطرة الصناعة، حيث تنتعش بفضلها نحو 140 صناعة أخرى.

وأضاف جزارين أن أوراسكوم بيراميدز تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة بما لها من مردود اقتصادي على المقيمين في المنطقة المحيطة بالأهرامات، مع البحث الدائم لإمكانية دمج الفئات المؤهلة للمشاركة في دعم السياحة المصرية عبر مشروعات مختلفة داخل المنطقة.

ونوه بأنه خلال الفترة المقبلة ومع بدء التشغيل بكامل الطاقات، ستتحول المنطقة إلى منطقة زيارات عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.