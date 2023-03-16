«أوراسكوم بيراميدز» تستهدف زيادة أعداد الزوار للأهرامات لنحو 5 ملايين سنويا كمرحلة أولى

قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إن الشركة تستهدف زيادة أعداد الزائرين إلى منطقة الأهرامات لنحو 5 ملايين زائر سنويًّا في فترة زمنية تتراوح من عامين إلى 3 أعوام مقبلة، وذلك كمرحلة أولى.

وأضاف جزارين، في تصريح، لـ”المال”، أن متوسط أعداد الزوار لمنطقة الأهرامات يتراوح حاليًّا بين 2 إلى 2.5 مليون سائح سنويًّا، وحوالى 10 آلاف سائح في اليوم.

وأشار إلى أن هناك مباحثات مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية للسماح بفتح منطقة الأهرامات للساعة السابعة مساءً، بدلًا من الساعة الرابعة؛ بهدف إتاحة المزيد من الوقت ومنع التكدس على بوابات الدخول.