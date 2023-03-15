أوراسكوم بيراميدز: انتهاء أعمال مركز الزوار بالأهرامات

كشف المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، عن آخِر تطورات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات، والتي تمثلت في الانتهاء من معظم أعمال مركز الزوار والأعمال الإنشائية للمزارات.

وأضاف أنه جارٍ العمل على تزويدها بجميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى خدمات تقديم وتشجيع الحِرف والصناعات المصرية من خلال متاجر بيع منتجات مصرية أصيلة طبقًا للمعايير العالمية التي تتبع داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من 2023، لافتًا إلى أنه تم تزويد المنطقة بحافلات كهربائية صديقة للبيئة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير صالة الرحلات الخاصة بالزائرين من المصريين والأجانب، وهي رحلات مسبقة الحجز، والتي تحتوي على برامج متنوعة لتناسب جميع الفئات من وفود سياحية ،شركات، سفارات، وفود رسمية و هيئات حكومية،

بالإضافة إلى برنامج مخصص للمدارس والجامعات وتم بالفعل استضافة مجموعة من الشركات والمدارس والوفود السياحية ضمن برنامج التشغيل التجريبي، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من 2023.

ونوه بأن أوراسكوم تعمل على الانتهاء من إنشاء وإعداد أماكن مختلفة لاستيعاب أنواع مختلفة من الفاعليات داخل المنطقة: فاعليات رياضية، ثقافية وفنية،

حيث أدّت التطويرات التي قامت بها الشركة في البنية التحتية إلى زيادة الإقبال من الشركات لإقامة الفاعليات والحفلات داخل منطقة الأهرامات، مما دفع الشركة للعمل على زيادة المواقع المخصصة والمجهزة للفاعليات خلال الربع الأخير من 2023.

وفي إطار التزامها بالمسئولية المجتمعية، أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات تعاونها مع مؤسسة “بناتي” المصرية التنموية التي تهدف إلى تأمين وتمكين الفتيات متحديات المخاطر؛ وذلك بهدف تأهيل الفتيات نفسيًّا واجتماعيًّا وتوفير سبل التعليم والأمان بما يحقق لهم فرص عادلة في الحياة داخل المجتمع.

وقامت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التضامن الاجتماعي، بتنظيم رحلات ترفيهية تشمل تثقيف وتوعية فتيات مؤسسة “بناتي”؛ وذلك بهدف دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع وزيادة وعيهم بقيمة الآثار المصرية العظيمة وتعريفهم بتاريخهم العريق من خلال مرشد سياحي متخصص، مع تعريفهم بما يحدث من تطوير في منطقة الزيارات بأهرامات بالجيزة.

وقال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التعاون مع مؤسسة “بناتي” يهدف لدمج الفتيات في المجتمع ورفع مستواهم الثقافي وتدعيم روح الانتماء لبلادهم وتاريخها العريق.

وأضاف جزارين أن مثل تلك الفعاليات التي تشارك فيها أوراسكوم بالتعاون مع مؤسسات الدولة من وزاراتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، يسهم أيضًا في رفع الوعي لدى الفتيات؛ ليس فقط بتاريخ دولتهم ولكن أيضًا بمستقبلها والحاضر الذي تعيشه مصر من نهضة عمرانية وتنموية وتقنية.

ولفت إلى أن ما حدث في منطقة الزيارات بمنطقة أهرامات الجيزة أحد الدلائل على رؤية الدولة المصرية للتطوير ورغبتها في تعظيم الموارد السياحية بما يسهم في نهضة حقيقية للاقتصاد المصري.

جدير بالإشارة أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مجمع مطاعم الملك خوفو الذي يضم مطعم خوفو، وهو ثاني مطعم تم إنشاؤه بعد الناين بيراميدز لونج الذي يطل على الأهرامات التسعة، ويعدّ مجمع مطاعم الملك خوفو مجمع ضيافة مصرية وعالمية وملتقى للتجارب الثقافية.

جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة،

ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارة المشروعات وتشغيلها وتقوم حاليا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عامًا.