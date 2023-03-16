أوراسكوم بيراميدز: الإنتهاء من تطوير مشروع خدمات الأهرامات خلال 3 شهور

قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إن مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات سيتم الإنتهاء منه خلال 3 أشهر مقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن موعد الافتتاح لم يُحدد بعد نظرًا لأنه قرار رئاسى.

ولفت إلى أن آخِر تطورات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات، تمثلت في الإنتهاء من معظم أعمال مركز الزوار والأعمال الإنشائية للمزارات.

وتابع أنه جارٍ العمل على تزويدها بجميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى خدمات تقديم وتشجيع الحِرف والصناعات المصرية من خلال متاجر بيع منتجات مصرية أصيلة طبقًا للمعايير العالمية التي تتبع داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

وأشار جزارين إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من 2023، لافتًا إلى أنه تم تزويد المنطقة بحافلات كهربائية صديقة للبيئة.