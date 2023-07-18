أوراسكوم بيراميدز: أهالي نزلة السمان شريك أساسي في توفير الخدمات الترفيهية بالأهرامات (صور)

قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، إن أهالي نزلة السمان ودوابهم الحيوانية شريكًا أساسيًا في توفير الخدمات الترفيهية بمنطقة الزيارات في الأهرامات.

وأضاف جزارين أن هناك سعى لنشر الوعي حول الاحترام والمحافظة على البيئة والحيوانات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بتوفير معاملة طيبة واحترافية للسائحين والزوار.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، استقبلت اليوم أوراسكوم بيراميدز عددا من الأطفال الأيتام بجمعية دعاء الجنة للأعمال الخيرية، بالتعاون مع بنك الطعام المصري في جولة ميدانية ثقافية وتوعوية ضمن برنامج تم إعداده مسبقا لأطفال الجمعية بمرافقة مرشد سياحي لتعريفهم بالمناطق الأثرية ومكانتها التاريخية وذلك في ظل مشروع التطوير ومستجداته.