أوراسكوم المالية: لم نتخذ قرارًا في اختيار الشريك المصرفي ومصادر التمويل لإنشاء بنك رقمي

قالت شركة أوراسكوم المالية، إنها لم نتخد حتى الآن أي قرار بخصوص اختيار الشريك المصرفي المناسب أو مصادر التمويل لإنشاء بنك رقمي.

جاء ذلك تعليقا على نشر اخبار بشأن استعداد اوراسكوم المالية لاختيار شريك مصرفي للحصول على ترخيص بنك رقمي”

واشارت اوراسكوم المالية إلى أن هذا الموضوع قيد الدراسة المبدئية، على أن تقوم بإخطار إدارة البورصة باي إجراءات أو قرارات سوف تتخذها على الفور.

وأكدت اوراسكوم المالية أنها ستقوم ببدء الدراسة المبدئية للحصول على ترخيص بنك رقمي.

وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، ووفقا لما أصدره البنك المركزي من قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها.