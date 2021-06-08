«أوراسكوم المالية» تكشف سبب خفض مساهمتها 4.5% فى «بلتون»

كشفت شركة أوراسكوم المالية القابضة أن سبب بيعها حصة بنحو %4.5 من تابعتها بلتون المالية القابضة خلال الايام الماضية يتمثل فى إعادة نسبة مساهمتها إلى ما كانت عليه سابقًا، فيما تخطط لتوجيه حصيلة البيع لتمويل المشروعات المستقبلية للشركة.

وقالت «بلتون المالية» منذ أيام إن المساهم الرئيسى «أوراسكوم المالية القابضة» قام بتنفيذ بيع 20 مليون سهم من حصته بها، بقيمة إجمالية 71.5 مليون جنيه، لتتراجع بذلك مساهمته إلى %70.1 مقابل %74.5 سابقًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.58 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وقال نيلز باختلر، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم المالية القابضة، لـ»المال» إن حصة شركته فى بلتون المالية القابضة كانت %70 قبل إجراء عملية زيادة رأس المال التى تمت فى فبراير 2020، وأنه نظرًا لعدم تغطية الاكتتاب بالكامل قامت «أوراسكوم» بالاكتتاب فى نسبة %4.5 إضافية لدعم «بلتون».

وتابع فى رد عبر البريد الإلكترونى على استفسارات «المال»، قامت أوراسكوم المالية ببيع 20 مليون سهم مؤخرًا لتصل مساهمتها إلى النسبة الأصلية السابقة بواقع %70.

وأشار «بختلر» إلى أن أوراسكوم المالية ليست لديها نية للقيام بأى خطوات مماثلة فى أى من الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى أن حصيلة خفض حصتها فى بلتون سيتم توجيهها لتمويل المشروعات الجديدة.

جدير بالذكر أن ملكية وإدارة بلتون القابضة انتقلت إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير الماضى، وذلك فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، إحداهما متخصصة فى الخدمات المالية، وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وباعت أوراسكوم للاستثمار القابضة آنذاك كامل حصتها البالغة %74.55 فى بلتون المالية القابضة إلى الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة) بقيمة إجمالية قدرها 900.3 مليون جنيه، ومتوسط سعر 2.71 جنيه للسهم.

كما باعت كامل حصتها البالغة %29.2 فى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى الشركة المنقسمة، بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه تقريبًا، ومتوسط سعر 4.58 جنيه للسهم.