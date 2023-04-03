«أوراسكوم المالية» تقرر خفض رأس المال 8.5% عبر إعدام 445.7 مليون سهم خزينة

وافق مجلس إدارة شركة اوراسكوم المالية القابضة، على البدء في إجراءات خفض رأس المال بنحو 8.5%.

وذلك عبر إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراؤها 3 اشهر، والبالغة 445.75 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.31 جنيه للسهم، وتمثل 8.5% من إجمالي أسهم رأسمال اوراسكوم المالية القابضة.

وبذلك ينخفض رأسمال اوراسكوم المالية القابضة، من 1.626 مليار سهم موزعا على 5.245 مليار سهم بالقيمة الاسمية 0.31 جنيه للسهم، إلى 1.478 مليار جنيه موزعا على 4.799 مليار سهم.

وقرر مجلس إدارة اوراسكوم المالية القابضة، عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة، عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة اوراسكوم المالية القابضة سبق وقرر شراء أسهم خزينة بنسبة 10% من رأسمال الشركة .

وذلك بحد أقصي 524 مليون سهم خلال الفترة من 30-8-2022 وحتي 5-3-2023، من خلال الموارد الذاتية للشركة.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة اوراسكوم المالية القابضة، تفاقم صافي الخسائر بنحو 30.6%، خلال 2022 لتصل إلى 133.39 مليون جنيه، مقابل 102.11 مليون جنيه منذ بداية التأسيس حتى نهاية 2021.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة اوراسكوم المالية القابضة لعام 2022، تحول الشركة من الربحية للخسائر لتسجل 201.95 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 89.81 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.