أوراسكوم المالية تتحول للربحية خلال 9 شهور وتسجل 29.5 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن التسعة أشهر الأول من العام الجاري 2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة خلال 9 أشهر ، تحول الشركة للربحية لتسجل 29.52 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 161.64 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

يذكر أن نتائج أعمال شركة اوراسكوم المالية القابضة، خلال 2022، قد تضمنت تفاقم صافي الخسائر بنحو 30.6%، لتصل إلى 133.39 مليون جنيه، مقابل 102.11 مليون جنيه منذ بداية التأسيس حتى نهاية 2021.