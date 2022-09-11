أوراسكوم المالية القابضة: لا علاقة لنا بشركة كابيتر ولم نستثمر فيها

نفت شركة أوراسكوم المالية القابضة اليوم الأحد علاقتها بشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية صاحبة الضجة الإعلامية الأخيرة بسبب تعثرها المالي وتصاعد الخلافات مع مجلس الإدارة.

جاء ذلك في إفصاح مرسل من أوراسكوم المالية للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المتداولة حول علاقتها بشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية (تضمن الإفصاح نفيا جازما لوجود أى علاقة أو استثمارات ).

وتعد أوراسكوم المالية القابضة أحد الشركات المنقسمة عن أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس فى إطار عملية إعادة هيكلة نفذت فى البورصة (11 فبراير 2021)

ويرأس أنسي نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة أوراسكوم المالية OFH، بينما يشغل نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

كابيتر للتجارة الإلكترونية تعزل الإخوين محمود وأحمد نوح من رئاستها

«كابيتر» للتجارة الإلكترونية

وشهدت الأيام الماضية لغطا كبيرا حول شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، بعد أن قرر مجلس إدارتها عزل الأخوين محمود وأحمد نوح من رئاستها، فى خطوة مفاجئة آثارت القلق ، وفتحت المجال لتفسيرات مختلفة.

وقالت الشركة فى بيان الجمعة الماضى(9 سبتمبر) ، إن قرار العزل بسبب عدم وفاء الأخوين بالواجبات التنفيذية، وغيابهما عن إجراءات الفحص النافى للجهالة لعملية دمج محتملة مع كيان آخر.

وانتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعى بعد قرار الشركة، تتهم الأخوين بالتلاعب المالي والهروب خارج مصر بحصيلة دولارية بلغت 33 مليون دولار .

محمود نوح : لم نهرب بشىء وأنفقنا 33 مليون دولار على توسعات الشركة

محمود نوح الشريك المؤسس فى كابيترن

من جهته ، نفي محمود نوح ، الشريك المؤسس لشركة كابيتر، صحة ما تردد من أنباء عن سرقته وشقيقه أحمد نوح مبلغ 33 مليون دولار ، قائلا كل ما يقال عن غير صحيح ولم نسرق أي شئ على الإطلاق ، مضيفاً :” أنفى كل ما يقال بشكل قاطع.”

وقال ” نوح ” في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر (السبت-10 سبتمبر)، أنه “تم صرف 33 مليون دولار خلال عام ونصف في عمل توسعات للشركة ولم يتم سرقتهم”.

ولفت إلى أنه “لم يتم عزلهم من منصبهم ولم يتم إخطارهم بأي شئ على الإطلاق”, منوها إلى أنهم “يعملون حاليا مع مجلس إدارة الشركة لإيجاد حلول لكي تستمر الشركة في السوق”.

ونفى نوح هروبه من اجتماعات الشركة قائلا: ” نحضر الاجتماعات بشكل دوري منتظم أون لاين،و الشركة ليس لها مقر ثابت، ونحن في دبي حاليا، واخر اجتماع حضرناه كان يوم 1 سبتمبر الجاري”.

وأشار نوح-المتواجد حاليا فى الإمارات- إلى أن كابيتر مملوكة للشركة الأم في الإمارات، وتضم ما يزيد عن 18 مستثمرًا ،من ضمنهم هو وأخوه اثنين من ضمنهم،باعتبارهم يملكون الحصة الأكبر.

وألقى نوح بتبعات الضائقة المالية التى تمر بها شركتها إلى تداعيات أزمة مالية كبيرة تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى انفجارها وخروجها عن السيطرة.