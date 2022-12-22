أوراسكوم المالية القابضة تشتري 3.25 مليون سهم خزينة

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء 21-12-2022.

وأوضحت أوراسكوم المالية القابضة، في بيان لإدارة البورصة، أنه تم تنفيذ عملية شراء 3.25 مليون سهم خزينة، أمس.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة سبق وقرر شراء أسهم خزينة بنسبة 10% من رأسمال الشركة بحد أقصى 524 مليون سهم، خلال الفترة من 30-8-2022 حتى 5-3-2023، من خلال الموارد الذاتية للشركة.

وكانت الشركة قد نفّذت، خلال جلسة تداول الاثنين 19-12-2022، عملية شراء 12.2 مليون سهم.

كما نفذت أوراسكوم المالية القابضة عملية شراء 7.58 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول الثلاثاء 20-12-2022.