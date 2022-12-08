أوراسكوم المالية القابضة تشتري 15 مليون سهم خزينة في جلسة واحدة

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة تنفيذ عملية شراء 15مليون سهم خزينة جديد من سوق التداول في إطار خطة لشراء كمية تستهدف دعم الورقة المالية المتداولة بالبورصة.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن عملية الشراء جرت بنفس سعر التداول للسهم في ختام جلسة الأربعاء (7 ديسمبر).

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

أوراسكوم المالية القابضة: عمليات الشراء في إطار تسهيلات الرقابة المالية

أوراسكوم القابضة

ومن أبرز هذه الشركات جى بى أوتو، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب لمستحضرات الأدوية،ابن سينا فارما.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها، فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

أوراسكوم باعت كامل حصتها في بلتون بقيمة 384.7 مليون جنيه يوليو الماضي

ويعود تاريخ تأسيس أوراسكوم المالية القابضة إلى ديسمبر الماضى (2021) فى إطار عملية انقسام كبرى لشركات مجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وآخرون.

وتعمل الشركة المنقسمة فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية بالتركيز على خدمات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى.

ويرأس أنسي نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة أوراسكوم المالية القابضة OFH، بينما يشغل نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وأعلنت أوراسكوم المالية في 26 يوليو الماضى ببيع كامل حصتها البالغة 55.9% من أسهم بلتون المالية القابضة إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه وفقًا لحسابات “المال”.

وأبدى مجلس إدارة الشركة فى 25 يوليو الماضى موافقته على بيع كامل الحصة أو بعضها إلى شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وبلغت حصة أوراسكوم فى بلتون ساعتها 55.9% بما يعادل 295.1 مليون سهم، بينما توزعت بقية الحصة على آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة .