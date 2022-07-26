«أوراسكوم المالية القابضة» تبيع كامل حصتها في بلتون بقيمة 384.7 مليون جنيه

سجلت شركة أوراسكوم المالية القابضة أمرًا ببيع كامل حصتها البالغة 55.9% من أسهم بلتون المالية القابضة إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه وفقًا لحسابات المال.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى بيان مختصر إن هذا الأمر جرى تسجيله بالبورصة المصرية فى ختام جلسة الثلاثاء، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة المنعقد بالأمس (25 يوليو).

وأبدى مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق موافقته على بيع كامل الحصة أو بعضها إلى شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وفوضت الشركة “نايلز باختلر” عضو المجلس الإدارة المنتدب فى التوقيع نيابة عنها فى بيع الأسهم وإعطاء أوامر البيع واستيفاء أى مستندات ذات علاقة باتمام عملية البيع.

وتبلغ حصة أوراسكوم المالية القابضة فى بلتون حوالى 55.9% بما يعادل 295.1 مليون سهم، بينما تتوزع بقية الحصة على آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 19 يوليو الحالي.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس .

ويرأس أنسي نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة أوراسكوم المالية OFH، بينما يشغل نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

أوراسكوم المالية القابضة: بلتون تلقت عرض شراء 90% من الأسهم بقيمة 619 مليون جنيه

وتلقت بلتون المالية القابضة فى 12 يونيو الماضى خطاب نوايا من شركة شيميرا للاستثمار للاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر 1.485 جنيه للسهم دون طلب فحص نافى للجهالة على الشركة (تطور الخطاب إلى عرض رسمى فى 21 يونيو ).

وقالت الرقابة المالية فى بيان منشور آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه رسميا من قبل شركة ( chimp 1 investment spv rsc ltd ) التابعة لشركة شيميرا للاستثمار.

وخاطبت بلتون الرقابة المالية فى وقت لاحق لإيقاف طلب إجراءات الفحص النافى للجهالة المسموح بها لشركة دبليو إم للاستشارات (مقدمة عرض أول) لحين البت فى العرض الإماراتى الأعلى سعرا (وافقت الرقابة على الطلب بتاريخ 13 يونيو ).

ويستهدف عرض شيميرا للاستثمار الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى. ويبلغ عدد أسهم بلتون 445.6 مليون سهم، بما يعنى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 619 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 345 مليون جنيه تقريبا فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

البورصة : عرض الشراء متاح أمام مساهمى بلتون حتى 3 أغسطس

البورصة المصرية

وحددت شيميرا للاستثمار فى وقت لاحق عشرة أيام عمل أمام مساهمى بلتون لتسجيل أوامر البيع فى البورصة المصرية بدأت من 21 يوليو وتنتهى 3 أغسطس المقبل.

وحصلت شيميرا فى 20 يوليو على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر عرض الاستحواذ المقدم على شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 619 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلتون القابضة لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت “الرقابة المالية” مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة شركة “شيميرا” للاستثمار الإماراتية بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (19 يوليو الجارى)،على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرة أيام عمل ، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

وتتولى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما يتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية الثلاثاء.