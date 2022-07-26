«أوراسكوم القابضة» توافق بالإجماع على بيع 55.9% من أسهم «بلتون» لشركة إماراتية

أبدت شركة أوراسكوم القابضة موافقتها على بيع حصتها البالغة 55.9% من أسهم بلتون المالية القابضة لشركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بشكل كلى أو جزئى بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تمت بإجماع مجلس الإدارة المنعقد 25 يوليو الجارى على أن يجرى البيع لكامل الحصة أو بعضها .

وفوضت الشركة “نايلز باختلر” عضو المجلس الإدارة المنتدب فى التوقيع نيابة عنها فى بيع الأسهم وإعطاء أوامر البيع واستيفاء أى مستندات ذات علاقة باتمام عملية البيع.

وتبلغ حصة أوراسكوم المالية القابصة فى بلتون حوالى 55.9% بما يعادل 295.1 مليون سهم،بينما تتوزع بقية الحصة على آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 19 يوليو الجارى.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، وذلك فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس .

ويرأس أنسي نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة أوراسكوم المالية القابضة OFH، بينما يشغل نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

أوراسكوم القابضة: بلتون تلقت عرض استحواذ من شيميرا بقيمة 619 مليون جنيه

وتلقت بلتون المالية القابضة فى 12 يونيو الماضى خطاب نوايا من شركة شيميرا للاستثمار للاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر 1.485 جنيه للسهم دون طلب فحص نافى للجهالة على الشركة (تطور الخطاب إلى عرض رسمى فى 21 يونيو ).

وقالت الرقابة المالية فى بيان منشور آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه رسميا من قبل شركة ( chimp 1 investment spv rsc ltd ) التابعة لشركة شيميرا للاستثمار.

وخاطبت بلتون الرقابة المالية فى وقت لاحق لإيقاف طلب إجراءات الفحص النافى للجهالة المسموح بها لشركة دبليو إم للاستشارات (مقدمة عرض أول) لحين البت فى العرض الإماراتى الأعلى سعرا (وافقت الرقابة على الطلب بتاريخ 13 يونيو ).

ويستهدف عرض شيميرا للاستثمار الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى. ويبلغ عدد أسهم بلتون 445.6 مليون سهم، بما يعنى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 619 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 345 مليون جنيه تقريبا فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

شيميرا الإماراتية: عرض الشراء متاح أمام مساهمى بلتون من 21 يوليو وحتى 3 أغسطس

بلتون القابضة

وحددت شيميرا للاستثمار فى وقت لاحق عشرة أيام عمل أمام مساهمى بلتون لتسجيل أوامر البيع فى البورصة المصرية بدأت من 21 يوليو وتنتهى 3 أغسطس المقبل.

وحصلت شيميرا فى 20 يوليو على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر عرض الاستحواذ المقدم على شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 619 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلتون القابضة لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت “الرقابة المالية” مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة شركة “شيميرا” للاستثمار الإماراتية بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (19 يوليو الجارى)،على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرة أيام عمل ، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

وتتولى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما يتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية الثلاثاء.