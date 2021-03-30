«أوراسكوم القابضة» تطلق «فاين تك» للتكنولوجيا المالية برأسمال 100 مليون جنيه

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة عن إطلاق شركة تكنولوجيا مالية جديدة بالشراكة مع أكسيل Excel برأسمال مبدئى 100 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى الشامل فى القطاع المالى.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه إن هذه الشركة ستتخصص فى توفير جميع خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية لجميع شرائح المجتمع وستساعد فى تخفيض معدل التعاملات النقدية والاتجاه نحو التعاملات اللانقدية تنفيذاً لاستراتيجية الدولة 2030.

ويبلغ رأسمال المبدئى للشركة الجديدة حوالى 100 مليون جنيه، يتوقع أن تصل إلى نصف مليار جنيه طبقا للخطة التى تستهدف الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

يشار إلى أن أوراسكوم المالية القابضة هى شركة منقسمة عن أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتضم حاليا شركتى بلتون وثروة كابيتال المتخصصتين فى الخدمات المالية غير المصرفية.

أوراسكوم المالية: لدينا خبرة متراكمة فى المجال على مستوى العالم

أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة

ويرأس أنسى نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة الشركة ، بينما يتولى نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

ويتمتع فريق مجلس إدارة أوراسكوم المالية بخبرة واسعة ومتراكمة لسنوات في مجال التكنولوجيا والخدمات الدقيقة في جميع أنحاء العالم.

ولدى أنسى ساويرس (رئيس مجلس الإدارة) خبرة متخصصة فى هذا المجال اكتسبها من تأسيس صندوق VC ،HOF Capital في نيويورك، والذي يمتلك عديد من استثمارات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم كمحفظة متنوعة في شركات التكنولوجيا الناشئة الأخرى.

وقال أنسي ساويرس إن فريق عمل أوراسكوم المالية القابضة لديه سجل حافل في إدارة الشركات الناشئة وتنميتها إلى أن تصبح إحدى الشركات الراسخة في مختلف الأسواق العالمية.

كما أشار أنسى إلى الدور الذى لعبه فريق عمل الشركة فى مجلس إدارة ” Riverbank”،وهو بنك رقمي متخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقره في أوروبا وله نشاط حالى فى ألمانيا وهولندا وفرنسا.

من جانبه ،قال نيلز بختلز العضو المنتدب لأوراسكوم، إن Fintech هى أول استثمار للشركة فى مجال التكنولوجيا المالية معربا عن ثقته فى تحقيقها نجاحا كبير فى هذا المجال بعد ضم كوادر ذات خبرة للفريق. وفقا للبيان.

إكسيل: نسعى لتكوين كيان تكنولوجى رائد مع أوراسكوم

أحمد سرحان رئيس شركة إكسيل

من جهته، قال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة إكسيل EXCEL ،إن الشراكة مع أوراسكوم المالية ستساهم فى تكوين كيان تكنولوجى رائد فى مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار سرحان إلى أن شركته تضم فريق عمل محترف من ذوى الخبرة فى مجال التكنولوجيا المالية ممن عملوا فى مناصب قيادية بكبرى شركات الاتصالات والبنوك والتكنولوجيا المالية.

وخص بالذكر المهندس محمد أبو النجا نجاتى، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ،بما لديه من خبرة كبيرة في العمل في شركات فوري وكريم وحالا ، كما يضم الفريق باسم يوسف يوسف عضو مجلس الادارة التنفيذى الذى عمل سابقاً في Orascom Telecom و Accelero Capital .

كما يضم الفريق ،إسماعيل سعيد كرئيس تنفيذي لقطاع المعلومات والذى عمل سابقًا في شركة E-serv و المصرية للاتصالات، وأحمد نبيل الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق ويمتلك خبرة واسعة في مجال ال Fintech والدفع الإلكتروني اكتسبها من العمل في Samsung و فوري.

كذلك يضم، كريم رياض رئيس تنفيذى لقطاع المنتجات حيث عمل سابقًا في HP و فوري ولديه خبرة كبيرة فى مجال ال Fintech والدفع الإلكتروني.

كما يضم الفريق كوادر أخرى، من أبرزهم، أنس رباح نائب الرئيس التجاري والذى كان يعمل في كريم و حالا ،علي عيد نائب رئيس الأفراد والاستراتيجية من ذوي الخبرة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشادي سليم رئيس قطاع التشغيل، ويمتلك خبرة فى إدارة شبكات التجار و المحلات التجارية و العملاء اكتسبها من العمل في Dsquares