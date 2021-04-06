أوراسكوم: الذراع الجديدة للتكنولوجيا المالية ستقدم خدمة متكاملة لتسهيل المدفوعات الرقمية للعملاء

كشف محمد أبوالنجا، العضو المنتدب لشركة المدفوعات الإلكترونية الجديدة التى أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة عن إطلاقها منذ أيام أن الشركة تعمل حاليا على استكمال المراحل الأخيرة من بناء الاستراتيجية العامة، علما بأنها ستقوم بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، والدفع الإلكترونى باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

وتابع: أنه جارٍ تحديد العلامة التجارية الخاصة بها، بكامل أركانها، وأنها سوف تعلن عن الاسم والعلامة التجارية وما تمثله قريبا.

وكانت أوراسكوم المالية القابضة أعلنت فى إفصاح للبورصة المصرية نهاية مارس الماضى إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية بالشراكة مع شركة أكسيل، فيما لم تُعلن عن اسم الشركة أو علامتها التجارية.

ويبلغ رأس المال المبدئى المدفوع للشركة الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه، وتبلغ حصة شركة أوراسكوم فيها %79.9، وفقا لإفصاح أوراسكوم التى توقعت أن يصل رأسمال الشركة إلى نصف مليار جنيه طبقا للخطة الموضوعة، مع مستهدف الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

وحول ما ستتمتع به خدمات الشركة الجديدة من قيمة مُضافة، مقارنة بالشركات العاملة بالسوق حاليا، قال نجاتى لـ«المال»، إن كافة المنتجات والخدمات التى ستطرحها الشركة الجديدة ستتمحور حول كيفية تسهيل المدفوعات المالية للعملاء بكفاءة وسهولة.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، والدفع الإلكترونى باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لتلبية متطلبات العملاء واحتياجات السوق، وذلك استنادا إلى الخبرات الدولية لشركة أوراسكوم المالية المكتسبة من التواجد الدولى للشركة، بالإضافة إلى الخبرات الواسعة لفريق العمل.

وأكد نجاتى أن هدف الكيان الجديد هو تعظيم أعداد العملاء، وزيادة نسبة المستخدمين، وتخطى الحاجز الجغرافى بما يتماشى مع خطة الدولة للشمول المالى.

وفيما يتعلق باختراق أوراسكوم المالية أنشطة جديدة العام الحالى، قال نجاتى إن الشركة تخطط للاستثمار فى العديد من الشركات المتخصصة، وسوف تقوم بالإعلان عن أول استثمار خلال العام الحالى.

جدير بالذكر أن شركة المدفوعات الإليكترونية الجديدة هى أول استثمار تطلقه أوراسكوم المالية القابضة بعد عملية تقسيم أوراسكوم للاستثمار القابضة أفقيا إلى شركتين هما «أوراسكوم للاستثمار القابضة» (شركة قاسمة)، و«أوراسكوم المالية القابضة» (شركة منقسمة).

وكانت «أوراسكوم المالية» قد قالت فى بيان لها عقب عملية التقسيم مباشرة إنها تخطط لتطوير ورفع كفاءة محفظتها الاستثمارية الحالية وزيادة نطاق استثماراتها فى مجال الفينتيك (FinTech) من خلال مشروعات جديدة وشراكات استراتيجية.