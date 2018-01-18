أوراسكوام للتنمية تحقق 1.46 مليار جنيه صافى مبيعات خلال 2017

بدور إبراهيم: حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه.وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت

بدور إبراهيم:

حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانتها الرائدة فى سوق السياحة المصرية نتيجة الاستراتيجية الجديدة التى تم تطبيقها فى قطاع الفنادق خلال 2017.



وتم مؤخراً القيام بتجديد ستة فنادق بما أسهم فى رفع مستويات الكفاءة التشغلية للفنادق بصورة عامة.



وتعمل إدارة الشركة على تحسين المركز المالى للمجموعة من خلال إعادة هيكلة القروض وتخفيضها بمبلغ يتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه خلال السنة المالية 2018 عن طريق بيع الأصول غير الأساسية بالإضافة إلى النقدية.