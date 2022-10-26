«أودي» تقتحم سباقات «فورمولا 1» بشراكة مع «ساوبر»

وافقت أودي، على الاستحواذ على حصة في مجموعة ساوبر التي تتخذ من سويسرا مقرا لها والتي سيصبح فريقها ممثلا لعملاقة صناعة السيارات الألمانية في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بدءا من العام 2026، حسبما ذكر بيان صادر عن الشركة دون أن يكشف النقاب عن أية تفاصيل مالية.

ويرتبط ساوبر بفورمولا 1 منذ العام 1993 وينافس حاليا في البطولة بمحركات فيراري تحت اسم ألفا روميو.

وكانت أودي المملوكة لمجموعة فولكسفاجن قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بداية من 2026.

وأكدت الشركة وقتها أنها ستعلن قبل نهاية العام الحالي اسم الفريق الذي سترتبط به في البطولة من خلال محرك سيطور خصيصا لهذا الغرض.

وقال آدم بيكر الرئيس التنفيذي لوحدة سباقات فورمولا 1 في أودي “نريد معا كتابة الفصل التالي اعتبارا من 2026”.

وقال قطاع سباقات المحركات في ساوبر في بيان إن الفريق سيواصل استخدام وحدات طاقة من فيراري في المواسم الثلاثة المقبلة حتى تتغير القواعد.

وقال الملياردير السويدي فين راوسينج رئيس مجلس إدارة مجموعة ساوبر القابضة :”أودي هي أفضل شريك استراتيجي لمجموعة ساوبر”.

وأضاف: “من الواضح أننا نتشارك القيم والرؤية، ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا المشتركة في شراكة قوية وناجحة”.

وبداية من 2026 ستستخدم سيارات فورمولا 1 محركات جديدة تخدم خططها المستقبلية الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل النفقات.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في وقت سابق هذا الشهر إن شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية الفاخرة ما زالت تتحدث مع الفرق بشأن دخولها فورمولا 1 بعد انهيار المناقشات مع ريد بول.