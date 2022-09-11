«أودى» وصيفة.. «مرسيدس» تقتنص %73 من «الفاخرة»

اقتنصت العلامة الألمانية «مرسيدس» الحصة الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة» فى مصر، بنسبة بلغت %73.2 بعدما تمكنت من تسجيل 468 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت «أودى» فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية %9.9 بإجمالى 63 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة %6.6 بواقع 42 مركبة.

وحلت «بى ام دابليو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %3.4 مسجلة ترخيص 22 مركبة، أعقبتها «فولفو» فى المركز الخامس بحصة قدرها %2.5 بنحو 16 سيارة.

وحصدت «كوبرا» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %1.6 مسجلة نحو 10 مركبات خلال الشهر الماضى.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.8 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى وهى «بورش – DS – لامبورجينى – مينى كوبر – بنتلى – جاكوار – مازيراتى – استون مارتن – فيرارى – لاند روفر» مسجلة ترخيص 18 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد السيارات «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغت نحو 638 مركبة خلال شهر أغسطس الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر – فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال أغسطس الماضى