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أودى مصر تقدم «Q3 سبورت باك» بمحرك 2000 سى سى للمرة الأولى (صور)

تمكن وكيل أودى من تقديم سيارة أودى Q3 سبورت باك الجديدة بمحرك 2000 سى سى بفضل تطبيق زيرو جمارك على السيارات الأوروبية المنشأ منذ يناير 2019
شريف عيسى 6:48 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20 6:48 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

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أعنلت شركة المصرية التجارية وأتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، تقديم سيارة أودى Q3 sportback موديل 2020، المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر، والمدعومة بمحرك سعة 1400 سى سى مزود بشاحن هواء “توربو” فئة TFSI، ذو قوة 150 حصان، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من 6 سرعات فئة S-Tronic، بما يمكّنها من التسارع من وضع السكون إلى حاجز 100 كيلومتر فى الساعة خلال 8.9 ثانية.

سيارات أودى Q3 sportback تتوافر بفئة أعلى عبر الطلب الخاص

قالت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف إن أودى Q3 sportBack موديل 2020 تتوافر عبر فئتين.

سيارات أودى فى مصر

وأشارت أودى مصر، فى بيان لها، إلى أن الفئة الأولى تأتى بمحرك 1400 سى سى توربو فئة TFSI، بقوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر.

وتابعت: أما الفئة الثانية فمزوَّدة بمحرك 2000 سى سى توربو فئة TFSI، يولد قوة 227 حصان، وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن/ متر.

وأوضح أن أودى Q3 Sportback تستهدف فئة الشباب الراغبين فى اقتناء سيارات ذات طابع رياضي مميّز.

وتصنف السيارة بفئة الكروس أوفر الكوبيه ذات اللمسات الانسيابية من مختلف الجوانب.

أودى Q3 سبورت باك الجديدة تقدم فى مصر

واهتم مصصمو سيارات أودى بتصميم Q3 Sportback على البنية الهيكلية  MQB، علمًا بأن طولها الإجمالي يبلغ 4500 ملم.

ويقدر عرض وارتفاع أودى Q3 Sportback بنحو 1843 و1567 ملم على الترتيب.

أمّا قاعدة عجلات سيارات أودى الجديدة فجاءت بطول 2680 ملم، وتكفي هذه الأبعاد القياسية لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.

تتوافر أودى Q3 Sportback الجديدة لعام 2020 والمزوّدة بمحرك “توربو” سعة 1400 سى سى فئة TFSI بسعر 870 ألف جنيه.

الصالون الداخلى لموديل أودى Q3 sportback الجديدة بالكامل

ولم تعلن المصرية وأوتوموتيف عن سعر سيارات أودى Q3 Sportback والمزود بمحرك أعلى بسعة 2000 سى سى.

أودى مصر ترتفع وارداتها من سيارات الركوب 8%

كشف تقرير منفذ اسكندرية الجمركى ارتفاع واردات أودى من سيارات الركوب، خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة تصل إلى 8%.

المظهر الأمامى لسيارات أودى كيو 3 سبورت باك الجديدة موديل 2020

وأشار التقرير إلى تمكن أودى مصر من الإفراج عن 350 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020.

وتمكن وكيل سيارات أودى فى مصر من الإفراج عن 324 سيارة من موديلات العلامة الألمانية خلال النصف الأول من 2019.

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بقلم شريف عيسى

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