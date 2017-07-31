أودى تعتزم تقليص تكاليفها 12 مليار دولار

خالد بدر الدينتسعى شركة أودى الألمانية للسيارات الفاخرة تقليص التكاليف بحوالى 10 مليارات يورو ( 12 مليار دولار ) حتى عام 2022 لتوفير التمويلات اللازمة للتحول إلى إنتاج سيارات كهربائية والتوقف عن إنتاج السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى مثل البنزين والسولار.وذكرت وكالة رويترز إن شركة أودى التى ت

خالد بدر الدين

تسعى شركة أودى الألمانية للسيارات الفاخرة تقليص التكاليف بحوالى 10 مليارات يورو ( 12 مليار دولار ) حتى عام 2022 لتوفير التمويلات اللازمة للتحول إلى إنتاج سيارات كهربائية والتوقف عن إنتاج السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى مثل البنزين والسولار.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة أودى التى تحقق أكبر أرباح لمجموعة فولكس فاجن الألمانية المالكة لها تخطط لطرح 5 موديلات كهربائية جديدة خلال السنوات القليلة القادمة بدءا بموديلات إى ترون الرياضية متعددة الأغراض والتى سيتم تجميعها فى مصنعها فى بروكسيل اعتبارا من عام 2018 .

وتستهدف شركة أودى خفض التكاليف من خلال تحقيق وفورات فى قطاع البحوث والتطوير مع الحفاظ على هوامش أرباح تشغيل بنسبة 8 % سنويا على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة بالمقارنة مع هوامش أرباح تشغيل 8.9 % خلال النصف الأول من العام الجارى.

ويؤكد المتحدث الرسمى لشركة أودى التى تتخذ من مدينة إينجولستاد الألمانية إنه سيتم أيضا توفير استثمارات من قطاع تكنولوجيا إنتاج سيارات تعمل بوقود تقليدى ولكن بدون انبعاثات حيث ستتوقف عن إنتاجها بعد انتشار فضيحة الغش فى اختبارات العوادم التى كلفت أودى وفولكس فاجن خسائر بالمليارات الدولارات.