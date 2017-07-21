أودى تستدعى 850 ألف سيارة لتعديل برامج التحكم فى العوادم الكربونية

خالد بدر الدينأعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة، اليوم الجمعة، أنها سوف تستدعى حوالى 850 ألف سيارة تعمل بالديزل، كما أن شركات ألمانية أخرى سوف تستدعى 630 ألف سيارة بورش وفولكسفاجن وأوبل ومرسيدس؛ لإصلاح وتحديث برامج التحكم في انبعاثات العوادم الكربونية في المحركات التي تعمل بو

خالد بدر الدين

أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة، اليوم الجمعة، أنها سوف تستدعى حوالى 850 ألف سيارة تعمل بالديزل، كما أن شركات ألمانية أخرى سوف تستدعى 630 ألف سيارة بورش وفولكسفاجن وأوبل ومرسيدس؛ لإصلاح وتحديث برامج التحكم في انبعاثات العوادم الكربونية في المحركات التي تعمل بوقود الديزل؛ لتجنب احتمال حظر قيادة هذه السيارات.





ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الألمانية وقطاع صناعة السيارات اتفقا على خطة لإنقاذ محركات الديزل، من المقرر تقديمها أوائل أغسطس المقبل، كما أمرت الحكومة الألمانية بإجراء اختبارات على عدد كبير من السيارات في إطار تحقيقات أوسع نطاقًا بشأن ارتفاع مستويات أكسيد النيتريك في انبعاثات المحركات التي تعمل بوقود الديزل، لكن تلك التحقيقات انتهت إلى أن مجموعة فولكسفاجن وحدها هي التي كانت تستخدم برنامجًا إلكترونيًّا للتحايل على قراءة العادم بالمخالفة للقانون.