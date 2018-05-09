أودى الألمانية تستهدف بيع 800 ألف سيارة كهربائية وهجينية عام 2025

شريف عيسى أعلنت أودى الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة خلال الإجتماع السنوى للجمعيتها العومية عن استهدافها بيع 800 ألف سيارة ما بين كهربائية بالكامل وهجينية بحلول 2025. وتخطط أودى لضخ حزمة من الإستثمارات تصل قيمتها إلى 40 مليار يورو خلال السنوات السبع المقبلة فى عدد من المجالات و

شريف عيسى

أعلنت أودى الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة خلال الإجتماع السنوى للجمعيتها العومية عن استهدافها بيع 800 ألف سيارة ما بين كهربائية بالكامل وهجينية بحلول 2025.

وتخطط أودى لضخ حزمة من الإستثمارات تصل قيمتها إلى 40 مليار يورو خلال السنوات السبع المقبلة فى عدد من المجالات والتى من بينها التنقل الإلكترونى والقيادة الذاتية وتصنيع طرازات كهربائية.

وقال روبرت ستادلر، رئيس مجلس إدارة أودى أيه.جى، إن لدى الشركة خطة طموحة تستهدف لأن تصبح الأولى المصنعة للسيارات الكهربائية الفاخرة.

وتعد أودى e-tron هى أول طراز كهربائى بالكامل، وتستهدف الشركة انتاج 20 طرازاً كهربائياً بحلول 2025، حيث من المتوقع بدء انتاج ثانى طراز كهربائى من العلامة الألمانية e-tron Sportback بحلول 2019، وتليها أودى e-tron Sportback فى عام 2020.

وتستهدف العلامة الألمانية لتحويل انتاج طرازاتها إلى سيارات كهربائية بالكامل فى كافة المواقع الإنتاجية بحلول 2030.



فيما قال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء أودى وفولكس فاجن فى مصر، مفاوضات جادة مع الشركة العالمية لبحث سبل طرح طرازات هجينية محلياً خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن الدراسة تستهدف قياس مدى تقبل عملاء أودى فى مصر لتلك الطرازات، على ان يعقبها بدء طرح طرازات كهربائية بالكامل، مضيفاً ان لابد من استكمال البنية التحتية من الشواحن ومحطات الخدمة لإستقبال السيارات.

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