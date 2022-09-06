أودونيهو : «BII» البريطانية تستثمر ما بين 1.5- 2 مليار جنيه إسترليني سنويا بمشروعات الطاقة الخضراء 

قال نيك أودونيهو، الرئيس التنفيذي بمؤسسة BII البريطانية، إن المؤسسة تستثمر ما بين 1.5- 2 مليار جنيه إسترليني سنويًّا بمشروعات الطاقة النظيفة والخضراء في الدول المتواجدة بها.

ولفت الرئيس التنفيذي بمؤسسة BII البريطانية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة، اليوم، إلى أن مشروعات الطاقة النظيفة تُعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لها.

وأكد أن خطة المؤسسة البريطانية بتوجيه ما لا يقل عن 30% من استثماراتها لتمويل مشروعات المناخ ونظيرتها الخضراء بالأسواق الخاصة بها، وذلك على مدار الـ5 سنوات المقبلة، ستجعلها واحدة من أكبر مستثمري المناخ في القارة الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات المناخ، والاقتصاد الأخضر بشكل عام، تشهد اهتمامًا واضحًا على الصعيد العالمي خلال الفترة الراهنة.