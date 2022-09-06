أودونيهو : مؤسسة BII البريطانية تُخطط لاستثمار 100 مليون دلار في الشركات الناشئة المصرية

قال نيك أودونيهو، المدير التنفيذي بمؤسسة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت BII، إن المؤسسة تخطط لاستثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية خلال الفترات المقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم، أن ذلك يأتي كجزء من خطة المؤسسة المتعلقة بتسليط الضوء على قمة الابتكار من أجل التطوير المخصصة لرأسمال المخاطر.

ولفت إلى أن مصر تُعد واحدة من أهم الأسواق في القارة الأفريقية للمؤسسة خلال الوقت الحالي، نظرًا لإمكانيات النمو المتواجدة بها.

وأضاف أن مؤسسة BII تم تأسيسها عام 1948 وتستثمر بشكل أساسي في قارتي آسيا وأفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن نيك أودونيهو كان قد انضم إلى مؤسسة BII البريطانية كمدير تنفيذي خلال يونيو عام 2017.