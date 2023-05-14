«أودن» مستشارًا لـ«رمكو» فى دراسة خيارات إعادة هيكلتها

كشفت مصادر مطلعة أن «رمكو» لإنشاء القرى السياحية عينت «أودن للاستثمارات المالية» مستشارا لدراسة الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة الشركة واستثماراتها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الخيارات التى ستدرسها «أودن» للاستثمارات المالية نحو إعادة هيكلة «رمكو» تتضمن دمج جميع الكيانات التابعة، بجانب الاستثمارات فى الشركات الشقيقة.

وأوضحت أنه سيتم دراسة إمكانية ضم استثمارات المجموعة المرتبطة بالمساهمين الرئيسين فى حالة دمج الشركات التابعة عند تأسيس كيان واحد مجمع لكل المساهمين.

يُذكر أن آخر نتائج أعمال لـ«رمكو» أظهرت تكبدها خسائر بقيمة 117.7 مليون جنيه خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022 مقابل 334.4 مليون فى الفترة المقارنة من 2021.

وأكدت المصادر أن «رمكو» تعرضت خلال الفترة الماضية لعدة أزمات من أبرزها إيقاف التداول فى البورصة، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يتكشف لها من مخالفات فى عدم تقديم الشركة للمستند الدال على سداد مقابل عمليات نقل ملكية أسهم شركة «أميان» للاستثمارات السياحية التابعة لها مقابل تخفيض المديونية القائمة عليها، وتأخر إرسال القوائم المالية.

وتمتلك «رمكو» عدة شركات تابعة بنسبة ملكية %99.9 وهى «المصرية لإنشاء القرى السياحية» برأسمال قدره 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى «العالمية للسياحة TIC» البالغ رأسمالها 20 مليونا.

وتضم قائمة الشركات التابعة كلا من «رمكو للإنشاءات العقارية» برأسمال قدره 23 مليونا، و«الإسكندنافية للاستثمار» برأسمال 37.3 مليون، كما تمتلك نحو %97.3 من «الفرعونية للتجارة والمقاولات» البالغ رأسمالها 75 ألف جنيه، بجانب %99.9 من «إمبان للاستثمارات السياحية» برأسمال 45.7 مليون.

وتمتلك نحو %95 من أسهم شركتى «رمكو لإدارة القرى» و«رمكو لإدارة الفنادق» برأسمال 250 ألف جنيه لكل على حدة. ويبلغ رأسمال شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» –الكيان الأم- نحو 2.467 مليار جنيه، وتمتلك «تتسيانا أيوب عدلى أيوب» – المساهم الرئيسي- نحو %42.77 منها، بجانب %24.6 لـ أيوب عدلى أيوب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ونحو %24 أسهم تداول حر، وحصص صغيرة لأعضاء مجلس الإدارة.