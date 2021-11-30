أودن للاستثمارات : تنفيذ صفقتين على الأسهم بقيمة 176.8 مليون جنيه في البورصة

أودن للاستثمارات المالية تفصح عن صفقتين من الحجم الكبير على الأسهم

أفصحت أودن للاستثمارات المالية، تنفيذ صفقتين من الحجم الكبير على أسهم شركتين مساهمتين بقيمة 176.8 مليون جنيه بجلسة الثلاثاء فى إطار عمليات الانقسام إلى كيانين أحداهما متخصص فى العقارات.

وأظهر إفصاحان عن أودن للاستثمارات المالية منشوران على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بقيمة 52.2 مليون جنيه، بينما نفذت الأخرى على أسهم المصريين للاسكان والتعمير بقيمة 124.6 مليون جنيه تقريبا. (لم تتضمن الإفصاحات تفاصيل أكثر ).

وحصلت أودن للاستثمارات المالية، فى 25 نوفمبر الجاري على موافقة لجنة القيد يالبورصة المصرية للانقسام إلى شركتين إحداهما متخصصة فى العقارات، والأخرى فى مجال الخدمات المالية.

وقررت لجنة القيد إيقاف التداول على سهم أودن للاستثمارات بشكل اختياري اعتبارًا من جلسة الخميس 25 نوفمبر لحين الانتهاء من الاجراءات الفنية والتقنية لعملية الانقسام والإدراج.

وتقدمت الشركة، فى 23 سبتمبر الماضى، بالمستندات التعديلات اللازمة للانقسام إلى شركتين، وقالت البورصة آنذاك إنها ستعرضها على لجنة القيد.

ويقتضي مشروع التقسيم انخفاض رأسمال أودن للاستثمارات المالية، (شركة قاسمة) المرخص به من واحد مليار جنيه إلى 500 مليون جنيه.

كما يقتصى تخفيض رأس المال المصدر المقيد بالبورصة المصرية من 260 مليون جنيه ليصبح 101.9 مليون جنيه، موزعًا على عدد 104 ملايين سهم، مع تعديل القيمة الإسمية للسهم من 2.5 جنيه لتصبح 0.98 جنيه للسهم.

ويستتبع ذلك تعديل القانون الخاضع له الشركة بالخروج من مظلة أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته، والإبقاء عليها تحت مظلة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديل غرض الشركة في ضوء إعادة الهيكلة بالتقسيم.

كذلك ينص المشروع على إدراج شركة أودن للاستثمار و التنمية، (كشركة جديدة منقسمة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه، ورأسمال مصدر قدره 158 مليون جنيه، موزعًا على عدد 104 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 1.52 جنيه للسهم.

أودن للاستثمارات : الشركة المنقسمة ستعمل فى النشاط العقارى

هاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية

وقالت هاشم السيد، الرئيس التنفيذى للشركة فى وقت سابق، إن هذا التقسيم سيتم عبر كيانين؛ الأول متخصص فى نشاط الخدمات المالية، والثانى متخصص فى النشاط العقاري.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن «أودن للاستثمارات المالية» ستستحوذ على شركة ألفا لإدارة الصناديق والمحافظ المالية،

إلى جانب امتلاكها رخص أنشطة الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات ورعاية الشركات فى بورصة النيل.

وأوضح أن شركته تمتلك صناديق الشركة الاستثمارية، وهى: «المصريين العقارى»، و«كسب للأسهم» و«الخدمات المالية غير المصرفية» و«الاستثمار النقدى».

ولفت السيد إلى أن «أودن للاستثمار والتنمية» ستكون بمثابة الشركة القابضة للأصول العقارية، وستمتلك مساهمات المجموعة فى شركات «المصريين للإسكان» و«أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» و«أميرالد للاستثمار العقارى»، و«إيدج للتطوير وإدارة المشروعات».

يُذكر أن الرقابة المالية وافقت، مطلع نوفمبر الحالى، على نشر تقرير الإفصاح، بغرض التداول لشركة أودن للاستثمارات المالية، إلى جانب الموافقة على تسجيل «أودن للاستثمار والتنمية»، ونشر تقرير الإفصاح بغرض التداول للشركة المنقسمة.