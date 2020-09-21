«أودن للاستثمارات» تنفذ عملية إعادة هيكلة على 3 مراحل

تجري شركة أودن للاستثمارات المالية عملية إعادة هيكلة لرأسمالها عبر نقل ملكية حصص مجموعاتها المرتبطة إليها على مراحل لتصبح حصتها من رأس المال 50%.

تم إنهاء مرحلتين ويتبقى واحدة

وكشف هاشم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة أودن، في تصريحات، لـ”المال”، أن عملية إعادة الهيكلة سيتم خلالها نقل حصص مجموعات أودن المرتبطة إلى الشركة نفسها، فيما لم يوضح أسماء المجموعات المرتبطة.

ولفت إلى أن هذه العملية ستتم على 3 مراحل تم تنفيذ مرحلتين منهما بالفعل، ويتبقى واحدة تنتظر “أودن” عدم الممانعة عليها من هيئة الرقابة المالية ليتم تنفيذها.

كانت البورصة المصرية قد نشرت في إعلان لمتعامليها عبر شاشة التداول مؤخرًا: “إنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم أودن للاستثمارات المالية بقيمة 49.3 مليون جنيه، على 10.95 مليون سهم، بمتوسط سعر للسهم الواحد 4.5 جنيه”.

وفي إبريل الماضي أعلنت إدارة البورصة تنفيذ صفقة على أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بقيمة 21.15 مليون جنيه، على 4.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 21.2 مليون جنيه.

ونفى السيد أن تكون عملية إعادة الهيكلة لها أي صلة بعملية الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة النصر للأعمال المدنية، لافتًا إلى أن هدفها تنظيمي وليس أكثر من ذلك، وأن تتم عمليات البيع والشراء والتصرف من طرف أودن على اعتبارها ستصبح مالكة حصة الأغلبية.

وكانت أودن قد أعلنت، الشهر الماضي، رغبتها ومجموعتها المرتبطة في الاستحواذ على حصة بشركة النصر للأعمال المدنية تصل إلى 90%، بحسب تصريحات سابقة من السيد، لـ”المال”.

وحول خطوات الاستحواذ قال السيد إن “أودن” بدأت بالفعل فحص ملفات النصر للأعمال المدنية ودراسة موقفها، وستقوم بإعداد دراسة حول موقف الأخيرة، ومن ثم تقوم بتعيين مستشار مالي مُعتمد لدى هيئة الرقابة المالية لتحديد القيمة الأسمية للسهم، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على المستشار المالي المتوقع تعيينه.

ويبلغ رأسمال أودن للاستثمارات المالية 260 مليون جنيه، عبر 104 ملايين سهم.

ووفقًا لآخِر إفصاح عن هيكل المساهمين صدر عن الشركة نهاية يونيو الماضي، قبل عملية نقل الملكية الأولى التي تمت في إبريل، يتوزع هيكل الملكية بين أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية بـ13.47%، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير بـ22.24%، وإيجي كابيتال جروب بـ14.2%، ونيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية بـ13.3%، ومحمد نبيه عيسى بـ10.17%، وإبراهيم غريب فارس بـ6.8%، وسمو للاستشارات بـ1%، وعدد من الأفراد والمؤسسات بنسب أدنى من 1%.