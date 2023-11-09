«أودن» للاستثمارات تتحول للربحية في الربع الثالث 2023 وتسجل 14.6 مليون جنيه

تحولت شركة أودن للاستثمارات المالية للربحية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بدعم من صعود إيراداتها بنسبة 1455.8%.

14.6 مليون جنيه صافي الأرباح في 3 أشهر

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أودن للاستثمارات المالية عن تسجيلها صافي أرباح خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بقيمة 14.17 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 2.59 مليون جنيه في المدة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت إيرادات الشركة ارتفاعًا بنسبة 1455.8% إلى 30.6 مليون جنيه مقابل 1.97 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث من 2023 بدعم من ارتفاع الإيرادات الخاصة بالترويج إلى 3.2 مليون جنيه مقابل 920 ألفا، والمبيعات إلى 7.6 مليون جنيه مقابل 812 ألفا وإدارة الصندوق إلى 1.2 مليون جنيه وأرباح رأسمالية بقيمة 9.3 مليون وإيجارات بـ 4.8 مليون.