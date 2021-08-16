«أودن كابيتال» تخطط لتأسيس صندوق قيم منقولة مع العاملين بـ«مصر للطيران» و«الشرقية للدخان»

كشف هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، أن شركته تسعى لتأسيس صندوق قيم منقولة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع صندوقى العاملين فى كل من شركة «مصر للطيران» و«الشرقية للدخان».

يُذكر أن صندوقى العاملين فى شركتى «الشرقية للدخان» و«مصر للطيران» قد دخلا فى شراكة مع «أودن للاستثمارات المالية» فى يونيو الماضي، عندما شاركا فى تغطية اكتتاب وثائق صندوق «المصريين العقاري» بقيمة تقدر بـ 110 ملايين جنيه.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ«المال»، أن التحالف الثلاثى يدرس عدة سبل للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية، من ضمنها الدخول فى التمويل متناهى الصغر عبر تأسيس كيان متخصص، بمستهدفات تمويلية ضخمة.

دراسة تأسيس آخر للتمويل الاستهلاكى بقيمة 500 مليون جنيه وثالث لـ«متناهى الصغر»

وتابع أن التحالف يدرس أيضا تأسيس صندوق استثمار هو الأول من نوعه محليًا فى نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن يقوم بضخ تمويلات فى حدود 500 مليون جنيه، وسيتم العمل على استيفاء الإجراءات المتطلبات القانونية خلال الأيام المقبلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة «أودن كابيتال» إلى أن التحالف استقر على اختراق مجال التمويل الاستهلاكى عبر إنشاء صندوق، للاستفادة من الشكل القانونى لصناديق الاستثمار التى تستطيع جذب استثمارات تعادل 50 ضعف رأسمالها الأوّلي، لافتًا إلى أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيقوم بتأسيس شركة تمويل استهلاكى تحت مظلته وفقًا لأحكام القانون.

ولفت إلى أن الصناديق المزمع تأسيسها خلال الفترة المقبلة، ستكون تحت إدارة شركة «ألفا كابيتال» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

يُذكر أن «المال» انفردت فى مايو 2021 بخبر استحواذ شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، على كامل أسهم شركة ألفا كابيتال القابضة التى تمتلك شركتين تابعتين هما «ألفا لإدارة وتكوين المحافظ» و«ألفا لتأسيس صناديق الاستثمار»، باستثمارات تقارب 50 مليون جنيه.

وأكد السيد أن التحالف ينتظر الدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية لإنجاح النموذج الجديد للاستثمار فى الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر الاستفادة من مزايا صناديق الاستثمار.

وتمتلك «أودن كابيتال جروب» رخصة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات صادرة فى عام 2019، فيما تمتلك نحو %47.7 من أسهم «أودن للاستثمارات المالية» – «المصريين فى الخارج» سابقًا- المقيدة بالبورصة المصرية.

وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق من العام الجارى أن شركة «أودن كابيتال جروب» تعتزم التحول لبنك استثمار متكامل يضم تحت مظلته أنشطة الترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة وتأسيس صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والسمسرة، والاستثمار المباشر.