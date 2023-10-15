«أودن»: بدء التداول على أسهم «ديجيتايز للاستثمار والتقنية» ببورصة النيل الأحد المقبل

كشف كريم هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة أودن للاستثمارات المالية – مدير الطرح لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، أن التداول علي أسهمها في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيبدأ يوم الأحد المقبل.

وذلك عقب تغطية الطرح بنحو 14 مرة تقريبًا، وفقًا للبيان الذي أصدرته إدارة البورصة المصرية اليوم، والذي أعلنت فيه أن إجمالي كميات أوامر الشراء – الكمية المبدئية – المسجلة بسوق الصفقات الخاصة علي ديجيتايز للاستثمار والتنمية بلغت حوالي 16.7 مليون سهم.

جدير بالذكر، أن البورصة المصرية سبق وأعلنت أن موعد فتح باب الاكتتاب خلال الفترة من بداية أكتوبر الجاري وحتي يوم 15 من الشهر نفسه، لطرح ديجيتايز للاستثمار والتقنية بتسجيل الأوامر لدي شركات السمسرة بسوق الصفقات الخاصة، علي أن يكون الحد الأدني للطلبات 100 سهم وبما لا يجاوز الكمية المطروحة، وبسعر 4.26 جنيه للسهم الواحد.

ويبلغ رأس مال ديجيتايز للاستثمار والتقنية نحو 12 مليون جنيه، موزعة علي 12 مليون سهم بقيمة اسمية 1.00 جنيه للسهم الواحد، وتعمل الشركة في مجال تجارة واستيراد أجهزة الاتصالات ونقل البيانات، والأعمال اللوجيستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين، وكذلك في توريد وتركيب وتشغيل أجهزة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصيانة، بالإضافة إلي خدمات التعهيد.