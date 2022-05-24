«أودعهم بدار أيتام».. ملابسات تضرر سيدة من رفض طليقها رؤية أولادها

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما نشرته مستخدمة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إستغاثة تضررت خلالها من زوجها السابق لرفضه تمكينها من رؤية أنجالها بالتواطؤ مع مدير المدرسة الخاصة بهم، رغم حصولها على حكم قضائي بضم حضانتهم.

وبالفحص تبين أن المذكورة أقامت دعوى قضائية لضم أبنائها عقب إنفصالها من والدهم، وصدور قرار لصالحها بحضانة أولادها القُصر (حضانة صغير)، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لترك الزوج محل إقامته بمحافظة أسيوط، والانتقال للإقامة بمحافظة القاهرة رفقة أبنائه، ولدى ترددها على المدرسة الخاصة بأبنائها لرؤيتهم اتصل مدير المدرسة بطليقها والذي رفض طلبها.

واتضح أنها حررت محضرًا ضد طليقها لتعمده عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها، وإيداع أبنائه بإحدى دور رعاية الأيتام بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها بحضانة أولادها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.