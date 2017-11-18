أوجه التشابه والاختلاف بين كيا ريو وهيونداي أكسنت

أحمد شوقي
رغم الفارق السعري الكبير بينهما؛ تتشابه السيارتان كيا ريو هاي لاين وهيونداي أكسنت Exclusive إلى حد كبير فيما يتعلق بالمواصفات الفنية؛ باستثناء تلك المتعلقة بمحرك السيارة وبعض الاختلافات الأخرى.وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.
المواصفات
كيا ريو هاي لاين
هيونداي أكسنت Exclusive
الوكيل
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT
جي بي أوتو غبور
السعر الرسمي بالألف جنيه
349
275.9
سعة المحرك
1400
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
4
4
النمط
هاتشباك
هاتشباك
عدد الاسطوانات
4
4
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
يوجد
العزم الأقصى
138
156
قوة المحرك
107
125
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
4
متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)
5.1
6.4
سعة خزان الوقود (لتر)
35
43
الارتفاع عن الأرض
145
147
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
180
185
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
يوجد
لا يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني ESP
لا يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
لا يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
يوجد
يوجد
فتحة سقف كهربائية
يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
مثبت سرعة
يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد
ناقل الحركة من الجلد
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
لا يوجد
يوجد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
لا يوجد
لا يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
لا يوجد
لا يوجد
غطاء للشنطة الخلفية
يوجد
لا يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
لا يوجد
يوجد
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
لا يوجد
لا يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات زجاج امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
لا يوجد
370
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد