سيــارات

أوجه التشابه والاختلاف بين كيا ريو وهيونداي أكسنت

أحمد شوقي رغم الفارق السعري الكبير بينهما؛ تتشابه السيارتان كيا ريو هاي لاين وهيونداي أكسنت Exclusive إلى حد كبير فيما يتعلق بالمواصفات الفنية؛ باستثناء تلك المتعلقة بمحرك السيارة وبعض الاختلافات الأخرى.وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.
18 نوفمبر، 2017 18 نوفمبر، 2017

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أحمد شوقي

رغم الفارق السعري الكبير بينهما؛ تتشابه السيارتان كيا ريو هاي لاين وهيونداي أكسنت Exclusive إلى حد كبير فيما يتعلق بالمواصفات الفنية؛ باستثناء تلك المتعلقة بمحرك السيارة وبعض الاختلافات الأخرى.وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.

المواصفات

كيا ريو هاي لاين

هيونداي أكسنت   Exclusive

الوكيل

المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT

جي بي أوتو غبور

السعر الرسمي بالألف جنيه

349

275.9

سعة المحرك

1400

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

4

4

النمط

هاتشباك

هاتشباك

عدد الاسطوانات

4

4

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

العزم الأقصى

138

156

قوة المحرك

107

125

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)

5.1

6.4

سعة خزان الوقود (لتر)

35

43

الارتفاع عن الأرض

145

147

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

180

185

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

يوجد

لا يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني ESP

لا يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

 يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   CD

يوجد

يوجد

مدخل AUX       

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك      

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

يوجد

يوجد

فتحة سقف كهربائية

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

لا يوجد

يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية       

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

لا يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

لا يوجد

لا يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

لا يوجد

370

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

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