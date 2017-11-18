سيــارات

أوجه التشابه والاختلاف بين كيا ريو وهيونداي أكسنت

أحمد شوقي رغم الفارق السعري الكبير بينهما؛ تتشابه السيارتان كيا ريو هاي لاين وهيونداي أكسنت Exclusive إلى حد كبير فيما يتعلق بالمواصفات الفنية؛ باستثناء تلك المتعلقة بمحرك السيارة وبعض الاختلافات الأخرى.وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.