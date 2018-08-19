أوجه الاختلاف بين مشروع «سكن مصر» و«دار مصر»

سحر نصر:
منذ أن أعلنت وزارة الإسكان عن طرح المرحلة الأولى من مشروع “سكن مصر” الموجه للطبقة المتوسطة، والمواطنون مشغولون بالمقارنة بين “سكن مصر” و”دار مصر” للإسكان المتوسط.
يعقد “المال” مقارنة بين المشروعين في المدن الجديدة، وقد جاءت على النحو التالي:
دار مصر
سكن مصر
المقارنة
100 و115 و135و 150 مترًا
مترا 115
المساحة
10 % من الثمن الإجمالي للوحدة عند التخصيص، 10% عند الاستلام، و10% كدفعة جدية الحجز، ويتم سداد باقي المبلغ على 5 سنوات .
دفع في البداية 10% مقدم حجز، وبعد الفوز بالقرعة يتم سداد 20% من إجمالي ثمن الشقة، وسداد باقي ثمن الوحدة بواقع 6 دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات .
أسلوب السداد
يأخذ شكل الكامبوند ويوجد أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني.
لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع بسور شجري.
الخدمات
مدينة المنصورة الجديدة، مدينة أكتوبر، القاهرة الجديدة، مدينة الشروق، مدينة دمياط الجديدة، مدينة الشيخ زايد.
القاهرة الجديدة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة بدر، مدينة العبور، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، مدينة غرب قنا، غرب أسيوط.
المدن
11 ألف وحدة المرحلة الثالثة
20 ألف وحدة المرحلة الثانية
عدد الوحدات