أوجه الاختلاف بين مشروع «سكن مصر» و«دار مصر»

10 % من الثمن الإجمالي للوحدة عند التخصيص، 10% عند الاستلام، و10% كدفعة جدية الحجز، ويتم سداد باقي المبلغ على 5 سنوات .

دفع في البداية 10% مقدم حجز، وبعد الفوز بالقرعة يتم سداد 20% من إجمالي ثمن الشقة، وسداد باقي ثمن الوحدة بواقع 6 دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات .