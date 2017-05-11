أوتو ماجد تستعد لافتتاح مركزين للخدمة

أحمد شوقىتخطط شركة أوتو ماجد لافتتاح مركزين لخدمة السيارات خلال شهرين إلى 3 أشهر لصالح سيارات أودي، وفولكس فاجن، وبيجو، وفورد، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير بهما.وأوضح شريف طنطاوي، مدير مبيعات التجزئة بـ"أوتو ماجد"، أن مراكز الخدمة مغلقة حاليًا للتجديد، وافتتاحها حسب التوزيعات الجديدة.

أحمد شوقى

تخطط شركة أوتو ماجد لافتتاح مركزين لخدمة السيارات خلال شهرين إلى 3 أشهر لصالح سيارات أودي، وفولكس فاجن، وبيجو، وفورد، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير بهما.

وأوضح شريف طنطاوي، مدير مبيعات التجزئة بـ”أوتو ماجد”، أن مراكز الخدمة مغلقة حاليًا للتجديد، وافتتاحها حسب التوزيعات الجديدة.

وأوضح أن الشركة تمتلك فروعًا لها بالتجمع، ومدينة نصر، والمعادي، وبورسعيد، وتعتبر موزعًا رئيسيَا لشركة الطارق للسيارت، إذ تقوم بتوزيع أودي، وفولكس فاجن، وفورد، وجيب، وفيات، وسيات، وهيونداى، وكيا، والعديد من العلامات التجارية الأخرى.

وأشار إلى أن فرع التجمع افتتح منذ 20 يومًا، بتكلفة استثمارية إجمالية تقارب 40 مليون جنيه، ويستوعب 90 سيارة بداخله، وخصصت صالات العرض الداخلية لسيارات العلامة التجارية أودي، وعرضت مجموعة متنوعة من السيارات بالخارج.

ولفت إلى أنه قريبًا افتتاح فرع مدينة نصر، بعد تجديده، ويتكون من 3 طوابق، ويستوعب 80 سيارة للعرض.

وأضاف أن الفرع يشمل صالتين للعرض، الأولى لمرسيدس، وبى إم دبليو، والثانية لفولكس، وأودي؛ وبالخارج مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا تجديد فرع بورسعيد، وافتتاحه فى غضون 10 أيام، كما يجرى الإعداد لافتتاح فرع المعادي، بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة به، إذ كان مخصصًا للعلامة الأمريكية فورد، لكنه يستوعب حاليًا مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.