«أوتو كوول» تستهدف استثمار 45 مليون جنيه فى تصنيع أجزاء جديدة

المال ـ خاصتستعد شركة أوتو كوول لصناعة تكييف السيارات لضخ استثمارات جديدة بمصانعها بقيمة 45 مليون جنيه؛ لبدء عمليات إنتاج أجزاء جديدة لتكييف السيارات.وقال حمدى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الفترة المقبلة ستشهد بدء عمليات توريد خطوط إنتاج جديدة لتصنيع مواسير ومبخرات وغيرها للمساهمة فى زي

المال ـ خاص

تستعد شركة أوتو كوول لصناعة تكييف السيارات لضخ استثمارات جديدة بمصانعها بقيمة 45 مليون جنيه؛ لبدء عمليات إنتاج أجزاء جديدة لتكييف السيارات.

وقال حمدى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الفترة المقبلة ستشهد بدء عمليات توريد خطوط إنتاج جديدة لتصنيع مواسير ومبخرات وغيرها للمساهمة فى زيادة القمية المضافة فى إنتاج تكييف السيارات.

وأضاف عبدالعزيز أن الخطوة تأتى تماشيًا مع قرار رقم 371 لسنة 2018 بشأن تعديل نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها، والذى نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى على أن تحتسب نسبة مساهمة المكونات من نسبة التصنيع المحلى للسيارات على أساس نسبة القيمة المضافة المحققة، وعلى ألا تقل نسبة القيمة المضافة للمكون عن %25.

وأشار إلى أن اتجاه الوزارة لتعميق المكون المحلى %1، بناءً على حفضها لنسبة مساهمة خط الإنتاج فى نشاط التجميع، سيؤدى إلى خلف فرض جديدة لتصنيع مكونات جديدة سنتنج للمرة الأولى فى مصر، مضيفًا أن سعى التجارة والصناعة لتطبيق القيمة المضافة فى قياس نسبة مساهمة المكونات، هو تصحيح لأوضاع خاطئة شهدتها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لسنوات عديدة.

وبيّن أن خفض معدلات إنتاج مصانع السيارات بعد قرار التعويم نتيجة تراجع فرص الإقبال على الشراء تسبَّب فى خفض معدلات إنتاج «أوتو كوول» بنسبة تصل إلى %50، إلا أن الشركة لجأت إلى سبل أخرى لتعويض هذا الفاقد، ومن بينها التصدير للخارج، وتجهيز سيارات النقل المبرد، وإنتاج أجهزة تكييف لمصانع إنتاج الأتوبيسات.

وأشار عبدالعزيز إلى تمكنه خلال العام الماضى من تحقيق عوائد من تصدير تكييف للسيارات لعدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإنجلترا بقيمة تصل إلى 42 مليون جنيه، كاشفًا عن خطة لمضاعفة تلك الإيرادات بنهاية العام الحالى لتصل إلى 70 مليون جنيه.