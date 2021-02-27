«أوتو سمير ريان» تستعد لاختراق سوق التجارة الإلكترونية

تستعد سلسلة معارض بيع السيارات “أوتو سمير ريان” اختراق سوق التجارة الإلكترونية، من خلال منصة شاملة لبيع السيارات الجديدة والمستعملة، وباقة جديدة من الخدمات لعملاء سوق السيارات سيتم تقديمها حصريا من خلال منصة “أوتو سمير ريان”.

يأتي هذا ضمن خطة توسعية طموحة تعمل على تنفيذها الشركة خلال عام 2021، تشمل توسعات في سلسلة المعارض الجديدة، لتغطي مناطق جغرافية أكبر خلال الفترة المقبلة.

قال سمير ريان رئيس مجلس إدارة “أوتو سمير ريان”، إن الشركة تستعد لإطلاق منصة لتجارة السيارات الإلكترونية خلال الاشهر القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “أوتو سمير ريان”، أنه سيتم إطلاق أكبر وأول سوق أونلاين متخصص لتجارة السيارات من خلال بوابة إلكترونية وتطبيقات للهواتف الذكية تقدم خدمات مميزة لعملاء قطاع السيارات.

وسيتم إطلاق هذه الباقة الجديدة من الخدمات خلال العام الحالي 2021، وستشمل كل ما يهم المستهلك المصري في مجال السيارات، إضافة الى تقديم خدمات غير مسبوقة في التجارة الإلكترونية الخاصة بمجال السيارات، تنفيذا لخطة الدولة الطموحة نحو تحقيق التحول الرقمي.

وأضاف سمير ريان، “نهدف من خلال إطلاق أول منصة لتجارة السيارات إلكترونيا، توفير وسيلة تكنولوجية سهلة لعمليات بيع السيارات وحجزها سواء الجديدة أو المستعملة بخطوات بسيطة، ليقوم العميل بالاستلام من أقرب فرع له من سلسلة معارضنا”.

وكشف أحمد ريان نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة “أوتو سمير ريان” أن منصة التجارة الإلكترونية المزمع إطلاقها لن تقوم بتقديم خدمات بيع السيارات عبر الإنترنت فقط، وإنما سنقدم خدمات أخرى جديدة متعلقة بسوق السيارات يمكن إنجازها من خلال خطوات بسيطة عبر الإنترنت”.

وأضاف أن هذا يأتي بالتوازي مع خطة طموحة نعمل على تنفيذها بزيادة انتشارنا وتوسعنا جغرافيا، من خلال افتتاح سلسلة من المعارض الجديدة خلال 2021 في كل من التجمع الخامس والشيخ زايد.

من جانبها، قالت سارة ريان عضو مجلس الإدارة والمدير العام عن افتتاح الشركة أكبر صالة عرض للسيارات في القطامية، إضافة لسلسلة فروع في مدينة نصر والعاشر من رمضان.

وأضافت “تشمل الخطة افتتاح فروع أخرى في التجمع الخامس والشيخ زايد، تماشيًا مع التطور والازدهار والنمو الذي يشهده الاقتصاد المصري والثقة في التنمية المستدامة التي تحدث في مصر التي يجب المساهمة فيها وخلق فرص عمل جديدة على مستوى قطاع تجارة السيارات”.