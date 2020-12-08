«أوتو سمير ريان» تبحث مع «نيسان» الانضمام لشبكة موزعيها

كشف سمير ريان، رئيس شركة «أوتو سمير ريان»، عن إجراء مباحثات مع «نيسان موتور إيجيبت» للحصول على احقية توزيع سياراتها، والانضمام لشبكة الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية فى السوق المحلية.

وقال ريان لـ«المال»، إن «نيسان موتور إيجيبت» قد وافقت بشكل مبدئى على اعتماد «أوتو سمير ريان» موزعًا لسياراتها بالتوازى مع تخصيص وتجهيز مركز متكامل يشمل صالة عرض ومركز صيانة، بجانب منفذ لبيع قطع الغيار للعملاء.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع ممثلى شركة «نيسان موتور إيجيبت» حول تحديد المنطقة الجغرافية التى سيخدمها المركز الجديد، قائلًا”: نسعى لتحديد المكان المناسب وتجهيزه وفق أحدث معايير وتصميمات الصانع الياباني”.

أشار إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار التوسع فى مجال بيع وتوزيع الماركات التجارية التى تشهد نموًا فى حجم مبيعاتها داخل السوق خلال الفترة المقبلة.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حصدت العلامة التجارية “نيسان” على المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى»، مستحوذة على حصة سوقية قدرها %10.7 بإجمالى بيع 13 ألفًا و566 مركبة، فى السوق المحلية خلال العشرة الأولى من العام الحالى.

وتهيمن «نيسان» على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة بلغت %33.4 بواقع 11 ألفًا و277 وحدة خلال تلك الفترة.

كما احتلت «نيسان» المركز الثالث فى قوائم تراخيص السيارات بوحدات المرور بواقع 1713 مركبة خلال شهر أكتوبر الماضى، وفقًا للإحصائيات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.