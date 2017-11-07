أوتو جميل تفاوض فورد لطرح 3 طرازات بحلول 2018

شريف عيسىكشف طارق مصطفى، مدير عام المبيعات و التسويق بشركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل"، وكيل فورد فى مصر، عن استهداف المجموعة طرح 3 طرازات جديدة خلال العام المقبل.وأشار مصطفى ان أتو جميل بدأت فى مفاوضات مع الشركة الأمريكية الأم، لطرح تلك الطرازات متوقعاً ان تسهم في زياده الحصه السوقيه بنسبه تصل

شريف عيسى



كشف طارق مصطفى، مدير عام المبيعات و التسويق بشركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل”، وكيل فورد فى مصر، عن استهداف المجموعة طرح 3 طرازات جديدة خلال العام المقبل.



وأشار مصطفى ان أتو جميل بدأت فى مفاوضات مع الشركة الأمريكية الأم، لطرح تلك الطرازات متوقعاً ان تسهم في زياده الحصه السوقيه بنسبه تصل الى 3.5% من اجمالي مبيعات الملاكي.



ووفقاً للإحصائيات المعلنه عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”، قفزت الحصة السوقية للعلامة الأمريكية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى إلى 2.2%، مقارنه بـ 0.8% من العام الماضى، بعد نمو مبيعاتها بـ 78%.



وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر تمكنت فورد من بيع 1515 سيارة، مقارنه بمبيعات الفترة ذاتها من العام الماضى والبالغ إجمالى عدد السيارات المباعة لها 851 وحدة.



وكشف عن استهداف أوتو جميل تدشين مركزين خدمة بنظام Quick Service بالتزامن مع الطرازات الجديدة المستهدف طرحها.



